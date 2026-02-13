Desestiman recurso de atleta ucraniano sancionado por "casco conmemorativo"

Por Giancarlo Navach

MILÁN, Italia, 13 feb (Reuters) - El Tribunal Arbitral del Deporte desestimó el viernes la apelación presentada por el esquiador ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych para ser readmitido en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, tras haber sido descalificado por su "casco conmemorativo".

El deportista de 27 años fue retirado el jueves del programa olímpico cuando el jurado de la Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton (IBSF, por sus siglas en inglés) dictaminó que las fotografías del casco, de atletas fallecidos desde la invasión rusa a Ucrania, infringían las normas de neutralidad política de los Juegos.

Heraskevych solicitó su reincorporación o, al menos, una carrera supervisada por el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS, por sus siglas en francés), a la espera de la decisión del máximo tribunal deportivo antes de las dos últimas carreras previstas para el viernes por la tarde.

En un comunicado, el TAS dijo que las directrices del Comité Olímpico Internacional sobre la expresión de los atletas en los Juegos eran justas.

"El árbitro único considera que estas directrices proporcionan un equilibrio razonable entre el interés de los atletas por expresar sus opiniones y el interés de los atletas por recibir toda la atención por su rendimiento deportivo en el campo de juego".

El caso ha acaparado las noticias durante la primera semana de los Juegos Olímpicos. (Escrito por Julien Pretot; Editado por Hugh Lawson; edición en español de María Bayarri Cárdenas)