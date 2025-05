Desfile militar para celebrar el 250 aniversario del Ejército se hará en el cumpleaños de Trump

WASHINGTON (AP) — El Ejército de Estados Unidos confirmó el viernes que habrá un desfile militar en el cumpleaños del presidente Donald Trump en junio, parte de las celebraciones por el 250º aniversario de ese cuerpo armado.

Los planes para el desfile, detallados por primera vez por The Associated Press el jueves, contemplan unos 6.600 soldados, 150 vehículos y 50 helicópteros que seguirán una ruta desde Arlington, Virginia, hasta el National Mall. Hasta hace poco, los planes del festival para festejar el cumpleaños del Ejército no incluían un desfile masivo, que según funcionarios costará decenas de millones de dólares.

Pero desde hace tiempo Trump ha deseado que haya un desfile militar, y las conversaciones con el Pentágono sobre la realización de uno que coincidiera con el festival por el cumpleaños comenzaron hace menos de dos meses.

El 250º aniversario del Ejército coincide con el 79 cumpleaños de Trump el 14 de junio. En un comunicado el viernes, Steve Warren, portavoz del Ejército, indicó que la celebración del cumpleaños de ese cuerpo armado incluirá "una exhibición espectacular de fuegos artificiales, un desfile y un festival de todo el día en el National Mall".

El costoso desfile se llevará a cabo en un momento en que Trump y su Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), dirigido por el multimillonario Elon Musk, han recortado departamentos, personal y programas del gobierno federal, lo que ha causado que miles de trabajadores pierdan sus empleos, incluidos civiles en el Departamento de Defensa.

En comentarios a Fox News Digital, funcionarios de la Casa Blanca confirmaron que se llevaría a cabo un desfile conmemorativo, y señalaron que sería uno de los primeros eventos para iniciar una celebración de un año por el 250º aniversario de la nación.

Al preguntársele el jueves sobre el desfile, la Casa Blanca no respondió, y funcionarios del Ejército indicaron que no se había tomado una decisión. Aunque los oficiales dijeron que ahora ya se ha tomado una decisión formal para proceder con el desfile, aún no hay una estimación específica de cuál será su costo.

Warren señaló que, dada la importancia del cumpleaños del Ejército, están sopesando opciones "para hacer la celebración aún más grande, con más demostraciones de capacidad, exhibiciones adicionales de equipo y más interacción con la comunidad".

Documentos de planificación del Ejército, obtenidos esta semana por la AP y fechados el 29 y 30 de abril, indican que el desfile incluirá soldados de al menos 11 cuerpos y divisiones a nivel nacional. Dijeron que involucraría un batallón Stryker con dos compañías de vehículos Stryker, un batallón de tanques y dos compañías de tanques, un batallón de infantería con vehículos Bradley, vehículos de artillería Paladin, obuses y vehículos de infantería.

Los planes hacen notar que, aunque el desfile comenzará cerca del Pentágono, los vehículos pesados y con orugas —entre los que estarían los Strykers— estarían emplazados cerca del monumento a Lincoln y se unirían a la procesión allí, para no cruzar el puente desde Virginia.

Funcionarios municipales, incluida la alcaldesa del Distrito de Columbia, Muriel Bowse r, reconocieron en abril que el gobierno se comunicó con la ciudad para informarle sobre la realización de un desfile el 14 de junio. En ese momento ella dijo que “no sería bueno” que los tanques rodaran por las calles de la ciudad.

"Si se usaran tanques militares, deberían ir acompañados de muchos millones de dólares para reparar los caminos", manifestó.

El festival de cumpleaños del Ejército ha sido planeado durante más de un año y se tiene programado que incluya exhibiciones de equipo del Ejército, demostraciones militares, actuaciones musicales y una competencia de acondicionamiento físico en el National Mall.

Al desfile de la tarde le seguiría una exhibición de salto en paracaídas por parte de los Golden Knights, un concierto y los fuegos artificiales. Los documentos de planificación también plantean que entre los participantes civiles habría vehículos, aviones históricos y dos bandas, junto con miembros de grupos de veteranos, universidades militares y organizaciones de recreación de eventos históricos.

Según los planes, el desfile sería considerado un evento nacional especial de seguridad. Esa solicitud ha sido presentada por el Servicio de Parques Nacionales y está bajo revisión.

Durante su primer mandato, Trump propuso realizar un desfile después de ver uno en Francia en el Día de la Bastilla en 2017. El mandatario indicó que, después de ver la procesión de dos horas a lo largo de la afamada avenida Campos Elíseos, quería uno aún más grandioso en la Avenida Pensilvania.

A la larga ese plan fue descartado debido a los enormes costos —uno de los estimados daba un precio de 92 millones de dólares— y otros problemas logísticos. Entre ellos estaban las objeciones de funcionarios municipales, que dijeron que incluir tanques y otros vehículos blindados pesados destrozaría los caminos.

En una publicación en redes sociales en 2018, Trump anunció que cancelaba el evento debido a los costos, y acusó a los políticos locales de inflar los precios.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.