Deshaun Watson acepta suspensión de 11 partidos

BEREA, Ohio, EE.UU. (AP) — Deshaun Watson, quarterback de los Browns de Cleveland, purgará una suspensión de 11 partidos sin goce de sueldo, pagará una multa de 5 millones de dólares y se someterá a una evaluación y un tratamiento profesional, como parte de un arreglo con la NFL.

El acuerdo surge después de que la liga buscaba una sanción incluso mayor para el quarterback, tras las acusaciones de agresión y acoso sexual que presentaron contra él 24 mujeres.

La NFL buscaba marginar a Watson al menos durante un año del fútbol americano por infringir su política de conducta personal. Las mujeres decían que el jugador las hostigó y en algunos casos las agredió sexualmente durante sesiones de masaje terapéutico solicitadas cuando era jugador de los Texans de Houston.

Watson firmó un contrato por 230 millones, plenamente garantizado, tras ser cedido en canje a los Browns en marzo. Dado que el equipo estructuró el convenio de modo que recibiera poco más de 1,03 millones de dólares en su primera temporada, perderá 632.500 dólares en salario durante la suspensión.

Como parte del arreglo, Watson puede regresar para el partido del 4 de diciembre, una visita de los Browns a Houston.

Durante toda mi vida, simplemente he sido capaz de seguir adelante, y ése es el plan", comentó Watson poco después de que se divulgó el acuerdo. “Tengo que ser capaz de seguir adelante con mi carrera, mi familia, mi vida personal y todo lo demás”.

El arreglo deja atrás meses de especulaciones y vuelve innecesario un fallo por parte del exfiscal general de Nueva Jersey, Peter C. Harvey, quien fue nombrado por el comisionado Roger Goodell luego que la NFL apeló la suspensión original de seis partidos que le impuso al jugador la encargada de asuntos disciplinarios Sue L. Robinson.

Como parte del acuerdo entre la liga y el sindicato de jugadores de la NFL, Watson tendrá que ser evaluado por expertos en conducta y deberá seguir el tratamiento que le recomienden.

Watson se disculpó la semana pasada antes del partido inicial de los Browns en la pretemporada. Fue la primera vez que mostró arrepentimiento desde que surgieron las acusaciones.

Trató de ofrecer más disculpas el jueves, aunque sostuvo que jamás se ha involucrado en conductas inapropiadas con las mujeres.

“Siempre he sostenido mi inocencia y he dicho que jamás agredí o le falté el respeto a nadie. Y sigo sosteniendo eso”, indicó. “Pero simultáneamente, tengo que seguir con mi vida y mi carrera. Seguiré defendiendo mi inocencia y continuaré adelante. Siempre he creído que no se debe faltar al respeto ni agredir sexualmente a nadie”.

Junto con la multa de 5 millones de dólares, la liga y los Browns harán donaciones respectivas de un millón de dólares a un fondo que apoya a organizaciones sin fines de lucro en todo el país para educar a los jóvenes sobre “relaciones saludables, promover la educación y la prevención de delitos y agresiones sexuales, apoyar a las víctimas de estos ilícitos y apoyar causas relacionadas”.

Watson podrá seguir entrenando antes del 30 de agosto, cuando entrará en efecto la suspensión. Sin embargo, el entrenador Kevin Stefanski dijo que el quarterback no jugará más partidos de pretemporada.

Tampoco se le permitirá volver a las instalaciones del equipo sino hasta el 10 de octubre, cuando haya cumplido prácticamente la mitad de la suspensión.

Watson puede comenzar a entrenar de nuevo el 18 de noviembre, y se le puede reintegrar al equipo dos semanas después.

El abogado Tony Buzee, quien representa a las 24 mujeres que demandaron a Watson, criticó la forma en que la NFL había manejado el caso y el arreglo.

“Al resolver este asunto como lo ha hecho, Roger Goodell ha demostrado una de dos cosas: O su retórica reciente fue sólo palabrería o él ladra más de lo que muerde”, dijo Buzbee en un comunicado.

A un pregunta que le hicieron después sobre si consideraba justo el acuerdo, Watson replicó: “Me guardaré mi opinión”, dijo.

“Estoy agradecido que el proceso disciplinario ha culminado y valoro mucho el tremendo respaldo que he recibido durante mi corta etapa con los Browns. Me disculpo una vez más por cualquier tipo de dolor que esta situación ha causado. Acepto la responsabilidad por mis decisiones", dijo Watson en un comunicado difundido por el equipo. “Mi objetivo de ahora en adelante es trabajar para ser la mejor persona posible dentro y fuera del campo de juego y ayudar a mis compañeros en lo que sea posible durante mi ausencia del equipo”.

El acuerdo pone a meses de un tira y afloja entre los abogados de Watson, la NFL y la asociación de jugadores.