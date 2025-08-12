Designa a separatistas baluchíes como grupo terrorista por ataques en Pakistán

ISLAMABAD (AP) — Estados Unidos designó a un grupo separatista baluchí como organización terrorista extranjera, según informó el Departamento de Estado, una medida que fue elogiada el martes por funcionarios paquistaníes.

La designación del Ejército de Liberación de Baluchistán y su brazo armado, la Brigada Majeed, responsables de ataques letales en la provincia de Baluchistán, afectada por la insurgencia, coincide con la visita del jefe del ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, a Estados Unidos.

También se produce menos de dos semanas después de que Washington e Islamabad alcanzaran un acuerdo comercial que se espera permita a las empresas estadounidenses ayudar a desarrollar las reservas de petróleo, en gran parte inexploradas, de Pakistán en Baluchistán, una región rica en recursos, y reducir los aranceles comerciales para Islamabad.

En un comunicado, el Departamento de Estado dijo que “designó al Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA, por sus siglas en inglés) y su alias, la Brigada Majeed, como Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés), y añadió a la Brigada Majeed como un alias a la designación anterior del BLA como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT, por sus siglas en inglés)”.

El BLA fue designado por primera vez SDGT en 2019 tras varios ataques terroristas. El comunicado de Estados Unidos indicó que, desde entonces, tanto el grupo como la Brigada Majeed han reivindicado la autoría de más atentados.

También señaló que en 2024, el BLA reivindicó atentados suicidas cerca del aeropuerto de Karachi y en la ciudad portuaria de Gwadar, en Baluchistán.

Este año, el grupo insurgente afirmó haber llevado a cabo el secuestro del tren Jaffar Express que viajaba de Quetta a Peshawar, matando a 31 civiles y efectivos de seguridad y tomando a más de 300 pasajeros como rehenes, según el Departamento de Estado de Estados Unidos.

“Las acciones tomadas hoy por el Departamento de Estado demuestran el compromiso del gobierno Trump con la lucha contra el terrorismo”, señaló el comunicado estadounidense.

Grupos nacionalistas y separatistas de Baluchistán no comentaron la decisión. Baluchistán ha sido durante mucho tiempo escenario de una insurgencia, que se ha atribuido principalmente a grupos como el Ejército de Liberación de Baluchistán. En la región hay también insurgentes vinculados al Talibán paquistaní.

Los separatistas en Baluchistán se han opuesto a la extracción de recursos por parte de empresas paquistaníes y extranjeras y han atacado a las fuerzas de seguridad paquistaníes y a ciudadanos chinos que trabajan en proyectos multimillonarios relacionados con el Corredor Económico China-Pakistán.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.