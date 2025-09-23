Designan al Barrio 18 como organización terrorista

23 sep (Reuters) - El Departamento de Estado estadounidense designó el martes a la pandilla Barrio 18 como organización "terrorista extranjera" y "terrorista global", en una nueva acción contra grupos criminales latinoamericanos con el objetivo de frenar la entrada de droga al país.

Surgida en Los Ángeles, Barrio 18 se expandió después hacia Centroamérica. En Guatemala se ha dedicado a la extorsión y a los asesinatos, que han tenido como blanco a miembros de la banda rival, Mara Salvatrucha, y personas que se niegan a ser extorsionadas, como vendedores informales.

"Barrio 18 es una de las pandillas más grandes de nuestro hemisferio y ha llevado a cabo ataques contra personal de seguridad, funcionarios públicos y civiles en El Salvador, Guatemala y Honduras", indicó en una declaración de prensa el Secretario de Estado, Marco Rubio.

Según autoridades policiales, en Guatemala el cabecilla del Barrio 18 es Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias El Lobo, quien desde la cárcel dirige a la banda en las calles y a quien el Ministerio de Gobernación (Interior) ha intentado sin éxito aislar y mantener en una prisión de máxima seguridad.

"Estados Unidos continuará protegiendo a nuestra nación al mantener las drogas ilícitas fuera de nuestras calles e interrumpir las fuentes de ingresos que financian las actividades violentas y delictivas de las pandillas y los carteles de la droga", agregó Rubio.

El Departamento de Estado ya designó anteriormente como organización terrorista extranjera al Tren de Aragua y al Cártel de Sinaloa, originarios de Venezuela y México, respectivamente, además de la Mara Salvatrucha, entre otros grupos. (Reporte de Sofía Menchú en Ciudad de Guatemala; Editado por Raúl Cortés Fernández)