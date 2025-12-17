Designan nuevo presidente de colombiano Grupo Argos <ARG.CN> desde abril de 2026

BOGOTÁ, 16 dic (Reuters) - La junta directiva del colombiano Grupo Argos informó el martes que designó como nuevo presidente del conglomerado industrial a Juan Esteban Calle a partir de abril de 2026, en reemplazo de Jorge Mario Velásquez, quien se jubilará.

Calle es actualmente presidente de Cementos Argos, que es filial de Grupo Argos.

El proceso de sucesión en el mayor conglomerado industrial de Colombia fue anunciado en junio de este año.

"Grupo Argos continuará con la ejecución de su plan estratégico en materiales de construcción e infraestructura, que contempla un portafolio de proyectos por cerca de 40 billones de pesos, y mantendrá la disciplina financiera", precisó Argos en un comunicado.

Adicionalmente, a partir de enero se renovará la junta directiva de Grupo Argos, en un movimiento en el que concluirán su periodo Rosario Córdoba, Juana Llano, Jorge Alberto Uribe y Ricardo Jaramillo.

(Reporte de Nelson Bocanegra)