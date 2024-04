Desinflación en colombia se "encarriló", pero próximos descensos serán más lentos: codirectora banco central

Por Nelson Bocanegra

CARTAGENA, Colombia, 12 abr (Reuters) - El descenso de la inflación en Colombia los próximos meses será más lento debido a la base de comparación con el año pasado, pero se llegará al rango meta a mediados del 2025, consideró la codirectora del Banco Central, Olga Lucía Acosta, en una entrevista con Reuters.

La autoridad monetaria estableció un rango meta de inflación de largo plazo de entre 2% y 4% con un objetivo central de 3%, que ha incumplido los últimos tres años y según todos los pronósticos también lo hará en 2024.

La inflación anual al cierre de marzo alcanzó un 7,36%, completando 12 meses consecutivos de descensos.

"Estamos viendo un proceso de desinflación ya que, pues afortunadamente se encarriló hacia el descenso", dijo Acosta el jueves al atardecer, al margen del congreso anual del gremio de fondos de pensiones Asofondos, en Cartagena.

"Ahora, las bajadas hacia adelante de la inflación pues van a ser más lentas, por base de comparación", explicó.

Según la mediana de un sondeo de Reuters de comienzos de abril, la inflación terminaría este año en un 5,51% y el 2025 en un 3,8%.

Aunque Acosta confió en que se pueda acelerar el recorte de las tasas de interés, dijo que hay que tener cautela y lo condicionó a factores adicionales al comportamiento de la inflación para evitar dar pasos en falso.

"Usted me está preguntando si vamos a acelerar el ritmo, ojalá podamos (...), dependerá del conjunto de variables que nos permitan decir esto lo podemos hacer de forma segura", dijo.

"Depende de la decisión de (política monetaria en) Estados Unidos, depende también de cómo vamos viendo el crecimiento económico, de cómo se va comportando el empleo, o sea son tantas cosas que el juicio de cada uno de nosotros incorpora", explicó.

El Banco Central redujo en marzo su tasa de interés de referencia en 50 puntos base -el doble que las últimas dos ocasiones- a un 12,25%, en una decisión apoyada por 5 de los siete miembros de la junta, en tanto que uno votó por 75 puntos base y el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien representa al Gobierno, pidió una baja de 100 puntos base.

Tradicionalmente los votos de los integrantes de la junta del banco emisor son secretos.

Acosta dijo que, si bien han disminuido los riesgos, hay que mantener la prudencia debido a eventualidades que puedan surgir, como impactos derivados del fenómeno de El Niño y el latente conflicto entre Rusia y Ucrania.

"La recomendación en general del equipo técnico es que hasta que no cedan definitivamente las expectativas hay que mantener esa política contractiva, eso no quiere decir que no siga el descenso", aseguró.

En tanto, Acosta calculó que la tasa de interés real de Colombia -que sale de restar la inflación anualizada del nivel actual de la tasa de interés de referencia-, debería ser alrededor de un 3%.

"Hacia allá debemos tender, pero hoy estamos por encima de eso", señaló.

Al cierre de marzo, la tasa de interés de referencia del banco se situó en un 12,25%, en tanto que la inflación anualizada alcanzó un 7,36%, lo que equivale a una tasa real de 4,89%. (Reporte de Nelson Bocanegra. Editado por Luis Jaime Acosta)