Désiré Doué, el despertador suena con fuerza para la gran revelación del PSG

Gran revelación y elemento clave en la triunfal primavera de 2025 del París Saint-Germain, Désiré Doué lleva tiempo sin convencer, irreconocible desde su regreso tras una lesión, a veces pecando de falta de sencillez en su juego, cuando se acercan las citas clave de la temporada.

El ex jugador del Rennes aspira a recuperar en el mejor momento toda su potencia y sangre fría en el área.

Doué, de 20 años, se convirtió el año pasado en el maestro de los grandes escenarios, como demostró con su doblete en la final de la Liga de Campeones en mayo (5-0) contra el Inter de Milán.

Como varios de sus compañeros, este curso no se ha librado de los contratiempos físicos (gemelo y luego muslo), que lo mantuvieron alejado de los terrenos de juego más de dos meses.

Recuperado, el internacional francés no transmite la sensación de plenitud en el juego que le valió una ristra de premios individuales, entre ellos el Golden Boy 2025 (mejor jugador de 21 años).

Pero este obsesionado del fútbol, que lleva una vida muy sana, según una fuente cercana al vestuario, mantiene buenas estadísticas, mejores que las de la temporada pasada: en 18 partidos disputados ha marcado seis goles.

"Sí, me siento muy, muy bien, trabajo muy bien también en el club, vamos, he vuelto hace poco tras mis lesiones, estoy muy agradecido por estar en el campo, es importante para mí poder jugar", explicaba a principios de enero.

- Un Clásico como punto de inflexión -

En estos momentos, aunque conserva todo su arsenal técnico y parece igual de afilado físicamente, está menos punzante, menos eficaz en sus regates y menos desequilibrante, cayendo a veces en "florituras", como al inicio de la pasada temporada.

Su entrenador, Luis Enrique, no apreciaba estos adornos individuales, quería más sencillez, y había convencido al jugador de borrarlos de su juego para dar el salto cualitativo en la segunda mitad de la temporada.

Pero parece haberlos retomado últimamente. Al igual que Ousmane Dembélé, que se lesionó como él en la primera parte de la temporada, el objetivo es recuperar su mejor nivel a partir de ahora en un equipo que ha bajado su nivel de resultados y juego.

Como el curso pasado, el PSG deberá superar la repesca para estar en octavos de la Liga de Campeones. Se enfrentará al Mónaco (17 y 25 de febrero).

Más allá de Désiré Doué, los otros delanteros no atraviesan tampoco su mejor momento, como Khvicha Kvaratskhelia -de baja unos diez días por una lesión de tobillo-, o Bradley Barcola, que sigue fallando demasiado en el último gesto.

El flamante Balón de Oro 2025 Dembélé, por su parte, va recuperando poco a poco el nivel de la pasada primavera.

Antes del duelo por sobrevivir en Europa, el PSG continúa su batalla en la Ligue 1, que lidera con dos puntos de ventaja sobre el Lens: Nada más y nada menos que el domingo (19h45 GMT) en el Parque de los Príncipes en el Clásico ante el Marsella (3º).