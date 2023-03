Desisten de investigar precario zoológico de Puerto Rico

SAN JUAN (AP) — Las autoridades federales dijeron el miércoles que han desistido de investigar el único zoológico de Puerto Rico, donde han muerto varios animales, y dijeron que tomaron la decisión tras llegar a un acuerdo con el gobierno local para trasladar a los animales a santuarios de Estados Unidos.

El anuncio encolerizó a muchos activistas que luchan desde hace tiempo para que el gobierno de la isla sea responsabilizado de las muertes y enfermedades de animales en el zoológico Dr. Juan A. Rivero, en la localidad occidental de Mayagüez.

“No podemos cambiar lo que pasó en el pasado”, dijo el fiscal federal Stephen Muldrow. “Los animales fallecieron”.

Sin embargo, enfatizó que una demanda sólo demoraría el traslado de los 300 animales que quedan en el recinto, que van desde una tarántula hasta un elefante.

“El bienestar de los animales es la prioridad número uno”, dijo Muldrow en conferencia de prensa.

Añadió que las infracciones en el zoológico abarcaban “muchos años”, con “diferentes administraciones que no pudieron garantizar el bienestar de los animales”.

Sostuvo que se trató de un problema institucional, además de falta de recursos: “No fue un daño intencional a los animales”.

Pero los activistas señalaron que el abandono de las investigaciones significa que prevalece la impunidad y no habrá justicia para los animales que murieron o enfermaron.

“Lo que exigíamos es que el gobierno federal hiciera lo que le corresponde: investigar violaciones”, dijo Christian Ríos, abogado y presidente de una comisión de derechos de los animales de la Asociación de Abogados de Puerto Rico. “Deja un mal sabor”.

En la última década, una comisión creada por el gobierno observó que dos pumas murieron y expresó inquietud por un chimpancé que estaba bajo de peso, la cojera de un rinoceronte llamado Felipe y la falta de refugio para un canguro y un puercoespín, entre otros animales.

En enero, una osa negra llamada Nina, que había dejado de comer, falleció de un ataque cardíaco a los 20 años de edad. Los osos negros en cautiverio pueden llegar a vivir hasta 35 años.

En tanto, las autoridades tuvieron que sacrificar la semana pasada a un puma que fue diagnosticado con cáncer, de acuerdo con Muldrow.

Añadió que casi todos los animales serán transferidos dentro de los próximos seis meses, y señaló que dos águilas ya habían sido reubicadas debido a que el zoológico no contaba con la autorización necesaria para cuidar de ellas, y que dos búhos y dos anacondas también fueron trasladadas a otros sitios dentro de la isla.

Hace unas semanas, Pat Craig, director ejecutivo de The Wildlife Animal Sanctuary en Colorado y Texas, comentó a The Associated Press que la organización recibiría hasta el 50% de los animales del zoológico.

Sin embargo, sigue sin estar claro dónde irán a parar algunos animales, incluido el elefante solitario de nombre Mundi. Muldrow dijo que las autoridades están tratando de encontrar un santuario de elefantes debido a que son una especie social y deben mantenerse en grupos.

El zoológico, que abrió sus puertas en 1954, cerró tras el paso de los huracanes Irma y María en septiembre de 2017.

