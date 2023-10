BURLINGTON, Massachusetts.--(BUSINESS WIRE)--oct. 4, 2023--

Desktop Health™, la marca de confianza para el cuidado de la salud de Desktop Metal (NYSE:DM), ha anunciado que su popular resina dental Flexcera™ Smile Ultra+, para imprimir restauraciones en 3D permanentes y temporales, ya se puede comprar en Europa tras haber recibido la certificación como dispositivo médico de Clase IIa según el Reglamento de Dispositivos Médicos (MDR) de la Unión Europea.

Flexcera Smile Ultra+ ofrece una resistencia excepcional, una estética realista y el rendimiento a largo plazo que se espera de un material de restauración permanente. Flexcera Smile Ultra+, un material de Clase II 510(k) que ya ha sido autorizado por la FDA, ingresó al mercado de Estados Unidos en febrero de 2022. La certificación MDR de la UE ampliará el acceso a este material tan innovador a más laboratorios y clínicas dentales.

"Flexcera Smile Ultra+ ha sido una resina de impresión 3D revolucionaria para la comunidad dental debido a su apariencia realista y su rendimiento extraordinario", aseguró Lou Azzara, Presidente de Desktop Health. "En todo el mundo, la industria dental se está digitalizando, pasando a los escáneres intraorales y a las técnicas de fabricación digital que les ofrecen mayor fiabilidad a los pacientes, con soluciones personalizadas de forma rápida, gracias a la producción y entrega en el mismo día para muchas aplicaciones. Nuestro material premium Flexcera se ha convertido en la solución preferida por los clínicos y los pacientes en este ámbito y estamos encantados de poder ofrecérselas finalmente a nuestros laboratorios, clínicos y pacientes europeos".

Los usuarios de las impresoras 3D DLP de las marcas Desktop Health, EnvisionTEC y Carbon pueden adquirir Flexcera Smile Ultra+ -a partir de hoy, para dientes de los tonos A1, A2, A3, A3.5, B1 y Bleach, a través de los distribuidores autorizados.

Para saber más sobre Flexcera Smile Ultra+ y la familia de resinas Flexcera, visite TeamDM.com/Flexcera.

Acerca de Desktop Health

Desktop Health, una marca del sector sanitario dentro de la cartera de Desktop Metal, ofrece tecnologías de fabricación aditiva confiables y materiales para mejorar la vida de los pacientes. Durante más de 20 años, las impresoras 3D de alta precisión y los materiales biocompatibles de primera calidad de Desktop Health han servido para producir soluciones dentales, médicas y de biofabricación que cumplen con las normativas vigentes. Para más información sobre Desktop Health, visite www.desktophealth.com

Acerca de Desktop Metal

Desktop Metal (NYSE:DM) está impulsando Additive Manufacturing 2.0, una nueva era de productos digitales en masa, a pedido, de productos industriales, médicos y de consumo. Las innovadoras empresas 3D, materiales y software ofrecen la velocidad, el costo y la calidad de partes para esta transformación. Somos los creadores y líderes mundiales de los métodos de impresión 3D que creemos que potenciarán este cambio: la inyección aglutinante y el procesamiento digital de luz. Hoy, nuestros sistemas imprimen metal, polímero, arena y otras cerámicas, así como espuma y madera reciclada. Los fabricantes de todo el mundo utilizan nuestra tecnología para ahorrar tiempo y dinero, reducir residuos, aumentar la flexibilidad y producir diseños que resuelvan los problemas más difíciles del mundo y permiten hacer innovaciones que antes eran imposibles. Obtenga más información sobre Desktop Metal y sobre nuestras marcas #TeamDM en www.desktopmetal.com.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene ciertas declaraciones prospectivas según la legislación federal sobre el mercado de valores. Las declaraciones prospectivas se identifican generalmente por las palabras como "creer", "proyectar", "esperar", "anticipar", "estimar", "pretender", "estrategia", "futuro", "oportunidad", "planear", "puede", "debería", "hará", "haría", "será", "continuará", "probablemente resultará" y expresiones similares. Las declaraciones prospectivas son predicciones según expectativas y suposiciones actuales y, en consecuencia, están sujetas a riesgos e incertidumbres. Muchos factores podrían hacer que los acontecimientos futuros reales difieran materialmente de las declaraciones prospectivas que se reúnen en este documento, incluidos, entre otros, los riesgos e incertidumbres expuestos en los documentos presentados por Desktop Metal, Inc. ante la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (U.S. Securities and Exchange Commission). Estos documentos identifican y abordan otros riesgos e incertidumbres importantes que podrían hacer que los acontecimientos y resultados reales difieran materialmente de los contenidos en las declaraciones prospectivas. Las afirmaciones de carácter prospectivo solo son válidas a partir de la fecha en que se realizan. Se advierte a los lectores que no deben confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas y Desktop Metal, Inc. no asume ninguna obligación ni tiene la intención de actualizar o revisar estas declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de información nueva, acontecimientos futuros u otros motivos.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

