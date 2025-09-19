Deslaves atrapan a conductores, sepultan carreteras y dañan casas en el sur de California

OAK GLEN, California, EE.UU. (AP) — Inundaciones y deslaves que arrastraron árboles y rocas sepultaron carreteras, dañaron viviendas y atraparon a conductores durante 10 horas después de que varias comunidades del sur de California fueran azotadas por fuertes lluvias, según las autoridades.

No hubo heridos y las autoridades pudieron sacarlos, y no se reportan personas desaparecidas, dijo el viernes Christopher Prater, oficial de información pública del Departamento de Bomberos del Condado San Bernardino.

Lluvias intensas azotaron la comunidad durante más de una hora el jueves por la tarde, cuando los remanentes de la tormenta tropical Mario llegaron a la región montañosa, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Los deslaves afectaron a las pequeñas comunidades montañosas de Forest Falls, Oak Glen y Potato Canyon, en el condado San Bernardino, justo al este de Los Ángeles, informó el distrito de protección contra incendios del condado en un comunicado.

Las autoridades rescataron a 10 personas que viajaban en al menos seis vehículos que quedaron varados en la carretera estatal 38 en el área de Jenks Lake, cerca del Bosque Nacional de San Bernardino, indicó el distrito de bomberos. La ruta es estrecha y serpentea a través de árboles imponentes y curvas de un lado a otro de la ladera de la montaña, conectando ciudades al este de Los Ángeles con la ciudad turística de Big Bear Lake.

Kael Steel dijo a KNBC-TV que conducía cuesta abajo por la montaña desde la comunidad de Big Bear para dirigirse a un parque de diversiones cuando la lluvia comenzó a caer.

"De repente empezamos a ver rocas y cosas cayendo por el lado de la montaña", detalló.

Steel agregó que los conductores de otros autos que estaban dando la vuelta le comentaron que la carretera estaba bloqueada. Así que regresó montaña arriba, pero quedó bloqueado de nuevo. Dijo que al dar la vuelta una vez más ya la carretera que había cruzado 30 segundos antes había desaparecido.

"Ya no hay carretera allí", dijo.

La carretera seguía cerrada el viernes por la mañana, de acuerdo con la Patrulla de Caminos de California.

Los equipos de evaluación de daños planearon evaluar las áreas de la ladera impactadas por los deslaves. De momento las autoridades no pudieron determinar cuántas viviendas fueron afectadas ni el alcance de los daños.

"La comunidad obviamente ha sido impactada de manera bastante significativa", dijo Prater. “Qué tan grave, aún no lo sabemos”.

Forest Falls, un pequeño pueblo justo al lado de la Ruta 38, fue afectado por deslaves hace tres años.

Eso fue solo dos años después de que incendios forestales arrasaran el área, dejando cicatrices de quemaduras, o áreas donde hay poca vegetación para retener el suelo.

El jueves, la comunidad vio caer 3,8 centímetros (1,5 pulgadas) de lluvia en una hora, y otros 1,3 centímetros (media pulgada) después de eso, mucho más de lo que la árida región del sur de California suele registrar, dijo Kyle Wheeler, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en San Diego.

La lluvia también cayó mucho más rápido, destacó Wheeler, agregando que las tasas de precipitación para tormentas eléctricas de verano en la región son típicamente de alrededor de 1,3 centímetros (media pulgada) por hora.

"Recibieron casi dos pulgadas de lluvia en un período de dos horas", afirmó Wheeler. "El hecho de que haya ocurrido en un lugar tan propenso a inundaciones es simplemente un evento desafortunado".

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.