Deslaves e inundaciones en la isla indonesia de Sumatra dejan al menos 17 muertos y 6 desaparecidos

MEDAN, Indonesia (AP) — Lluvias torrenciales en la isla indonesia de Sumatra desataron inundaciones repentinas y provocaron deslizamientos de tierra que dejaron por lo menos 17 muertos y seis desaparecidos, informó la policía el miércoles.

Las cuadrillas de rescate pasaban apuros para llegar a las áreas afectadas en seis regencias de la provincia de Sumatra del Norte después de que las lluvias monzónicas de la última semana provocaran que los ríos se desbordaran y el agua arrastrara rocas, árboles y lodo a su paso por aldeas montañosas, dijo la Policía Nacional en un comunicado.

Para el miércoles, los trabajadores de rescate habían recuperado al menos cinco cuerpos y tres personas heridas en la ciudad más afectada, Sibolga, y estaban buscando a cuatro habitantes que fueron reportados como desaparecidos, según el comunicado. En el distrito vecino de Tapanuli Central, los deslizamientos de tierra afectaron varias casas y mataron al menos a una familia de cuatro personas. Además, las inundaciones dañaron casi 2.000 casas y edificios.

Los rescatistas recuperaron siete cuerpos más en el distrito de Tapanuli del Sur, elevando el número de muertos a ocho, después de inundaciones y deslizamientos de tierra que también arrancaron árboles. Más de 2.800 residentes huyeron a refugios temporales y 58 personas resultaron heridas, dijo el portavoz de la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres, Abdul Muhari.

Los aludes de tierra también afectaron a 50 casas en el distrito de Tapanuli del Norte y destruyeron al menos dos puentes principales en la región, señaló. Las inundaciones habían cortado un puente en el distrito de Mandailing Natal y sepultado cientos de casas en el distrito montañoso y su ciudad vecina, Padang Sidempuan, mientras que un camino principal fue bloqueado por barro y escombros en la isla de Nías.

Videos en redes sociales muestran agua cayendo por los tejados mientras los residentes buscan ponerse a salvo. En algunas áreas, las inundaciones repentinas transformaron las calles en torrentes furiosos que arrastraron troncos de árboles y escombros.

El jefe de policía de Sibolga, Eddy Inganta, dijo que se han establecido refugios de emergencia, y las autoridades instaron a los residentes en zonas de alto riesgo a evacuar de inmediato, advirtiendo que las lluvias podrían provocar más deslizamientos de tierra. Hasta el momento seis deslaves en la ciudad habían arrasado 17 casas y un café.

“El mal tiempo y los deslizamientos de barro obstaculizaron la operación de rescate”, dijo Inganta, añadiendo que el acceso sigue siendo limitado mientras los rescatistas luchan contra condiciones adversas.

También el martes, la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres declaró el fin oficial de las tareas de socorro en dos áreas de la isla de Java después de 10 días de operaciones. Más de 1.000 trabajadores de rescate habían sido desplegados para buscar a personas enterradas bajo deslaves provocados por lluvias torrenciales que dejaron 38 muertos en los distritos de Cilacap y Banjarnegara, en Java Central.

Al menos dos personas en Cilacap y 11 en Banjarnegara seguían desaparecidas cuando terminaron las operaciones, ya que el terreno inestable, el mal tiempo y la profundidad y extensión del material de los deslaves representan un alto riesgo de seguridad para los equipos de rescate y los residentes, dijo la agencia.

Las fuertes lluvias estacionales desde octubre hasta marzo frecuentemente causan inundaciones y deslizamientos de tierra en Indonesia, un archipiélago de 17.000 islas donde millones de personas viven en áreas montañosas o cerca de fértiles llanuras aluviales.

La periodista de The Associated Press Niniek Karmini en Yakarta, Indonesia, contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.