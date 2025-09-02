LA NACION

Deslizamiento de tierra mata a más de 1000 en Darfur, Sudán, según grupo armado

Más de 1000 personas murieron en un deslizamiento masivo de tierra en la región de Darfur, en el oeste de Sudán, informó el lunes un grupo rebelde que controla la zona, según el cual hubo solo un sobreviviente.

Un "deslizamiento masivo y devastador" golpeó el domingo la aldea de Tarasin, en las montañas de Marra, indicó en un comunicado el Movimiento de Liberación de Sudán.

Agregó que "la información inicial indica la muerte de todos los residentes de la aldea, calculada en más de 1000 personas, con solo un sobreviviente".

El alud "masivo y devastador" arrasó la aldea y "destruyó completamente" parte de una región conocida por la producción de cítricos.

El grupo pidió a la ONU y otras organizaciones que apoyen la recuperación de los cadáveres.

La sangrienta guerra civil de tres años en Sudán hundió al país africano en una de las peores crisis humanitarias del mundo, con hambruna en partes de Darfur.

Los combates han escalado en esta región desde que el ejército tomó control de la capital Jartum en marzo.

