Desmantelan en Uruguay una red que fabricaba hachís para traficar a Brasil

La policía de Uruguay anunció el martes que incautó más de 4,4 toneladas de marihuana al desarticular una organización criminal que operaba un laboratorio clandestino donde se elaboraba hachís para traficar a Brasil.

La lucha contra el narcotráfico tomó relevancia en los últimos años en el país de la mano del aumento de crímenes violentos.

El operativo policial se realizó el domingo después de siete meses de investigación, en una granja de San José (suroeste) y una zona rural de Canelones (sur) donde se incautaron un total 4.433 kilos de marihuana procesada y en flores, y 46,5 kilos de resina concentrada de la planta de cannabis (materia prima del hachís).

También se incautó maquinaria y materiales necesarios para el procesamiento de la droga.

Dos brasileños y dos uruguayos fueron condenados en un proceso abreviado por la incautación, informó la Fiscalía.

Uno de los brasileños procesados era un estudiante de bioquímica que se encargaba de liderar la elaboración del hachís, dijo el director de Investigaciones de la Policía, Julio Sena.

"Esto demuestra que le estamos pegando al crimen organizado donde más duele: el dinero, las grandes incautaciones, la ruta de ese dinero y su posterior utilización", dijo el ministro del Interior, Carlos Negro, en conferencia de prensa.

En agosto, la policía incautó más de 2 toneladas de cocaína bajo tierra en un predio cercano a la costa del Río de la Plata. La droga estaba lista para ser traficada al exterior del país por vía fluvial.

Uruguay no produce cocaína, pero en los últimos años se detectaron en puertos europeos cargamentos de droga que pasaron por el puerto de Montevideo.

En setiembre, el ataque al domicilio de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, no dejó heridos pero puso en alerta máxima a las autoridades. Ferrero es fiscal de estupefacientes y lideró varios sonados casos de tráfico de drogas.

gfe/val