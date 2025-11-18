Desmantelan "oficina" en España del cartel mexicano Jalisco Nueva Generación
La Policía española anunció este martes haber desmantelado la "oficina" del cartel mexicano Jalisco Nueva Generación en España, encargada de introducir en Europa "grandes cargamentos...
La Policía española anunció este martes haber desmantelado la "oficina" del cartel mexicano Jalisco Nueva Generación en España, encargada de introducir en Europa "grandes cargamentos de cocaína y metanfetamina desde Sudamérica".
La operación, que contó con la colaboración de la DEA y la policía de Países Bajos, consiguió arrestar a veinte personas, dos de ellas "objetivos prioritarios de la agencia estadounidense DEA desde hace años", según indicó en un comunicado la Policía Nacional, que no identificó a los detenidos.
Entre los sospechosos figuran miembros de la Camorra italiana, que estaban a cargo de la distribución internacional desde España. Del total de detenidos, quince fueron puestos en prisión preventiva.
Jalisco Nueva Generación, con presencia en todo México y en varias regiones del mundo, es uno de los grupos criminales designados a inicios de año como "organización terrorista extranjera" por el gobierno estadounidense de Donald Trump.
La investigación comenzó meses atrás, cuando la policía española detectó un cargamento de cocaína llegado a España, oculto "en maquinaria industrial de gran tonelaje", según el comunicado.
Posteriormente, los investigadores comprobaron que la droga era almacenada en fincas ubicadas en la región de Madrid y en la contigua provincia de Ávila, desde donde era distribuida a otros lugares de España.
La policía descubrió que el mes pasado la red hizo un primer envío de droga a Italia, "a través de un capo de la camorra napolitana perteneciente al clan Amato-Pagano", indicó el comunicado.
Las autoridades confiscaron a la organización criminal casi 2 toneladas de cocaína, 375 kilos de anfetamina, armas, dinero en efectivo, criptomonedas y quince vehículos.
