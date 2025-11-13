Desmantelan red que traficaba menores inmigrantes de Canarias a Francia

La policía española anunció este jueves que desmanteló una red criminal que traficaba menores inmigrantes desde las islas Canarias hasta Francia, en una operación que se saldó con once detenidos.

"La organización contaba con logística en Marruecos para el traslado" de los menores hasta el archipiélago atlántico español, y "contactos en Costa de Marfil para el envío de documentación falsificada" que servía para obtener papeles irregulares para los jóvenes y llevarlos hasta Francia, explicó la Policía Nacional en un comunicado.

La investigación comenzó tras la desaparición de trece menores de un centro de acogida en la isla de Lanzarote y de otro más de un centro en Gran Canaria, entre noviembre de 2024 y mayo de 2025.

En ese último mes, los agentes detuvieron a una persona de nacionalidad mauritana cuando intentaba embarcar en un avión hacia Madrid con tres menores de edad sin autorización del centro de acogida donde habían estado albergados, según señaló la policía.

Uno de los menores, una joven, resultó ser mayor de edad, y fue detenida junto con el otro adulto.

Los investigadores realizaron dos registros domiciliarios en Lanzarote, en los que confiscaron numerosos documentos, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo perteneciente a la red.

En total, la policía arrestó a once personas, nueve de ellas en Lanzarote, una en Gran Canaria y otra en Madrid.

Cuatro de ellas fueron puestas en prisión provisional, sospechosas de varios delitos, entre ellos pertenencia a organización criminal, falsedad documental, tráfico ilegal de personas y pornografía infantil, detalló la policía.

Las autoridades mantienen abierta la investigación hasta tanto sean hallados todos los menores desaparecidos, agregó el comunicado.

España es uno de los tres principales puntos de entrada para migrantes irregulares en Europa, junto con Italia y Grecia.

Las islas Canarias, ubicadas en el Atlántico frente a la costa noroeste de África, son una importante puerta de entrada para la migración irregular hacia España.

Casi 47.000 migrantes llegaron al archipiélago el año pasado, estableciendo un récord por segundo año consecutivo, aunque las llegadas han disminuido este año.

du/mdm/pb