Desmantelan red que usaba drones para traficar hachís de Marruecos a España

La Guardia Civil española informó el miércoles que desmanteló una red criminal que utilizaba drones caseros que podían volar más de 200 kilómetros para transportar hachís desde Marruecos a España, en una operación que culminó con nueve personas arrestadas.

Los drones partían del sur de España para recoger la droga en Marruecos y, al regresar, soltaban la carga sobre las poblaciones de Vejer de la Frontera y Tarifa, en la provincia de Cádiz, según informó la Guardia Civil española en un comunicado.

Los paquetes estaban equipados con marcadores fluorescentes y dispositivos de geolocalización por radiofrecuencia para facilitar su recuperación durante la noche, detallaron las autoridades.

El grupo fabricaba los drones, con autonomía de más de 200 kilómetros, utilizando componentes de proveedores asiáticos.

"La organización ha sido capaz de desarrollar aparatos artesanales de gran autonomía, precisión y capacidad de carga, muy superiores a los modelos comerciales convencionales", indicó el comunicado.

La red operaba casi todas las noches, lanzando hasta diez drones simultáneamente y moviendo aproximadamente 200 kilos de hachís en una sola noche.

La operación se llevó a cabo en cooperación con la Gendarmería Real de Marruecos, después de que las autoridades detectaran múltiples vuelos no identificados de drones entre los dos países.

La Guardia Civil confiscó ocho drones operativos y otros diez que estaban siendo construidos, en cinco registros realizadas el lunes, junto con más de 150 kilos de hachís y US$320.000 en efectivo.

También realizó nueve arrestos.

Solo 14 kilómetros separan el norte de Marruecos de la región de Andalucía en el sur de España en el punto más estrecho del Estrecho de Gibraltar.

España es un importante punto de entrada de hachís a Europa debido a su proximidad a Marruecos, un productor clave de esta droga.

El año pasado, la policía española desmanteló una red criminal que utilizaba drones fabricados en Ucrania para transportar hachís desde Marruecos a España.

