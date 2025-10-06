Desmantelan tres grupos de ciberestafas bancarias que defraudaron 1,2 millones en Ciudad Real

CIUDAD REAL, 6 Oct. 2025 (Europa Press) -

El equipo @ de la Guardia Civil de Ciudad Real ha culminado la desarticulación de tres grupos criminales a nivel nacional, que a través de tres modus operandi diferentes lograron estafar la cantidad de 1,2 millones de euros sólo en la provincia de Ciudad Real. Con la finalización de estas tres operaciones se han esclarecido 158 delitos en la provincia, para lo que se han detenido a 28 personas e investigado a otras 113 personas de diferentes nacionalidades en diferentes operaciones, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa. Estos individuos ocupaban distintos grados de participación jerárquica dentro de la organización que se dispersaba por gran parte del territorio nacional, ubicándose en Madrid y Barcelona los cabecillas intelectuales de las ciberestafas.

Esta compleja investigación se inició a mediados de 2024 ante el aumento de denuncias por estafa bancaria presentadas en diferentes localidades de la provincia, pudiendo diferenciarse tres modus operandi diferentes entre ellas, lo que dio origen a tres operaciones diferentes. Ha sido en los pasados meses del verano de 2025 cuando se han concluido las diferentes operaciones.

LLAMADAS MASIVAS

El primer grupo criminal --Operación 'Endless'-- realizaba masivamente llamadas haciéndose pasar por empleado de una entidad bancaria de la víctima (Spoofing) y mediante diversas técnicas de ingeniería social lograban conseguir que apareciera el propio teléfono de la entidad en el terminal de la víctima, dando con ello apariencia de legitimidad. En esta llamada los autores advertían de que el sistema de seguridad había detectado un acceso o transferencia no consentido y así solicitaban a las víctimas las claves de acceso y el doble factor de seguridad, accediendo de forma inmediata a su cuenta y realizando transferencias a cuentas bancarias utilizadas para la recepción de ese dinero estafado. Al igual que mediante llamadas, se ponían en contacto mediante SMS, informando de accesos no autorizados, a lo que añadían un enlace que redireccionaba a un clon de la página oficial en la que las víctimas introducían sus datos de seguridad.

Esta operación ha finalizado con la detención de 18 personas y 47 investigados.

VENTA DE VEHÍCULOS

Bajo la denominación de Operación 'Arni2', el segundo grupo basaba su actividad criminal en anunciar en diferentes páginas web o conocidas redes sociales la venta de vehículos de segunda mano, donde las víctimas al objeto de adquirir estos vehículos contactaban inicialmente por la red, siendo redirigida la conversación a aplicaciones de mensajería donde les solicitaban una o varias transferencias a cuentas nacionales e internacionales para la reserva de los vehículos, así como una fotografía del DNI con el pretexto de formalizar la compra, dándose cuenta las víctimas a los días que habían sido estafadas al perder el contacto con el supuesto vendedor.

Esta operación ha concluido con 2 personas detenidas y 17 investigadas.

En la Operación 'Redeslike', el último grupo ofrecía mediante anuncios masivos en diferentes plataformas o redes sociales, ofertas de teletrabajo, consistente en realizar tareas sencillas como la de valorar con 'likes' o 'me gusta' videos de redes o recomendar páginas de Internet o compras de artículos. Una vez realizada alguna de estas tareas los ciberdelincuentes le solicitaban pequeñas inversiones que les serían devueltas junto con las ganancias, llegando a transferir algunas víctimas miles de euros. Esta operación ha terminado con 8 personas detenidas y 49 investigadas. Estas modalidades de estafa tenían en común la utilización de cuentas bancarias tanto nacionales como internacionales con titularidades usurpadas o falsas, y la utilización de mulas económicas para la recepción del dinero estafado. Equipo @ El equipo @ de la Guardia Civil de Ciudad Real, el cual entró en funcionamiento el 4 de octubre de 2021, por medio de la Orden de Servicio 29/2021 donde se reunían las bases de creación de equipos de asesoramiento, prevención y respuesta en materia de ciberdelincuencia. Inicialmente estaba formado por cinco componentes con conocimientos amplios en ciberdelincuencia, destacando que desde su creación hasta la fecha este equipo ha ido aumentando gradualmente el número de efectivos, formando el grupo actualmente ocho componentes debido al incremento de este tipo de delitos tecnológicos. Desde el pasado mes de julio, está en funcionamiento la denuncia telemática de manera que el ciudadano podrá acceder a la sede electrónica de forma directa o bien desde la web corporativa de la Guardia Civil u otros medios de difusión que enlacen a ella. En esta primera fase, en la plataforma se podrán realizar cinco procedimientos penales: daños, hurtos, sustracción de vehículos, sustracción en interior de vehículos y cargos fraudulentos con tarjeta bancaria u otros medios de pago electrónico y dos procedimientos administrativos: pérdida o extravío de documentación y localización de documentación.