Desmantelan zoo ilegal en España con lémures, servales y otros animales protegidos

La Guardia Civil española anunció este martes que desmanteló un zoológico ilegal con más de 150 ejemplares de animales de medio centenar de especies, varias de ellas en peligro de extinción o protegidas, como lémures de cola anillada, servales, suricatos y nutrias asiáticas.

Los dos hombres de 30 y 35 años de edad que dirigían el zoológico, ubicado en la población de Nules, en la región de Valencia, fueron puestos a disposición de la justicia por los delitos de tráfico de especies protegidas y contrabando, indicó la Guardia Civil en un comunicado.

Los sospechosos, que carecían de permiso para criar animales o tener un zoológico, vendían los ejemplares por internet.

De hecho, la investigación comenzó cuando los agentes vieron meses atrás "un anuncio en una web de internet que ofrecía la venta de animales protegidos", y mediante pesquisas lograron obtener videos de un hombre criando especies como leopardos, lechuzas y llamas, según el comunicado.

Finalmente, la Guardia Civil logró ubicar la parcela en Nules, donde en varias jaulas recuperaron a más de 150 ejemplares de 56 especies exóticas, entre ellas dos lémures de cola anillada, dos servales, un estornino de Bali, una cebra, cinco kinkajúes, cuatro ibis y dos suricatos.

El valor promedio en el mercado de los especímenes incautados "es de casi 70.000 euros" (US$81.500), agregó la Guardia Civil.