Desmond tutu, activista sudafricano contra el apartheid, muere a los 90 años

Por Nqobile Dludla y James Macharia Chege

JOHANESBURGO, 26 dic (Reuters) - El arzobispo Desmond Tutu, premio Nobel de la Paz y veterano de la lucha de Sudáfrica contra el gobierno de la minoría blanca, murió el domingo a la edad de 90 años, dijo la presidencia.

En 1984, Tutu ganó el Premio Nobel de la Paz por su oposición no violenta al apartheid. Una década después, presenció el fin de ese régimen y presidió una Comisión de la Verdad y Reconciliación, creada para descubrir las atrocidades cometidas durante esos días oscuros.

Tanto negros como blancos consideraban a Tutu la conciencia de la nación, un testimonio perdurable de su fe y espíritu de reconciliación en una nación dividida.

Le diagnosticaron cáncer de próstata a fines de la década de 1990 y en los últimos años fue hospitalizado en varias ocasiones para tratar infecciones asociadas con su tratamiento contra el cáncer.

"El fallecimiento del arzobispo emérito Desmond Tutu es otro capítulo de duelo en la despedida de nuestra nación a una generación de sudafricanos destacados que nos han legado una Sudáfrica liberada", dijo el presidente Cyril Ramaphosa.

"Desmond Tutu fue un patriota sin igual".

La presidencia no dio detalles sobre la causa de la muerte. Tutu predicó contra la tiranía de la minoría blanca, pero su lucha por una Sudáfrica más justa nunca terminó, y llamó a la élite política negra a rendir cuentas con tanta lucha como los afrikaners blancos.

En sus últimos años, lamentó que su sueño de una "nación del arco iris" https://www.reuters.com/world/africa/south-africas-tutu-anti-apartheid-hero-who-never-stopped-fighting-rainbow-nation-2021-12-26 aún tenía que hacerse realidad.

"A la edad de 90 años, murió pacíficamente en el Oasis Frail Care Center en Ciudad del Cabo esta mañana", dijo la doctora Ramphela Mamphele, presidenta interina del Arzobispo Desmond Tutu IP Trust y Coordinadora de la Oficina del Arzobispo, en una declaración en nombre de la familia Tutu.

En octubre se vio a un Tutu de aspecto frágil cuando lo llevaban a su antigua parroquia en la Catedral de San Jorge en Ciudad del Cabo, que solía ser un refugio seguro para los activistas contra el apartheid, para un servicio que conmemoraba su cumpleaños número.

Apodado "la brújula moral de la nación", siempre se destacó por su valentía para defender la justicia social, incluso a un gran costo para él. A menudo se peleaba con sus antiguos aliados en el partido gobernante del Congreso Nacional Africano por sus fracasos para abordar la pobreza y las desigualdades que habían prometido erradicar.

Tutu, de solo 1,68 metros de altura y con una risita contagiosa, viajó incansablemente a lo largo de la década de 1980, convirtiéndose en el rostro del movimiento anti-apartheid en el extranjero mientras muchos de los líderes del ANC rebelde como Nelson Mandela estaban tras las rejas.

Aunque nació cerca de Johannesburgo, pasó la mayor parte de su vida posterior en Ciudad del Cabo y dirigió numerosas marchas y campañas para acabar con el apartheid desde los escalones de la entrada de San Jorge, que se conoció como la "Catedral del Pueblo" y un poderoso símbolo de la democracia.

(Información adicional de Wendell Roelf; Escrito por James Macharia Chege; Editado en español por Juana Casas)