Desnutrición alcanza niveles de hambruna en otras dos zonas de Darfur del Norte, según observatorio

Por Olivia Le Poidevin y Nafisa Eltahir

GINEBRA/EL CAIRO, 5 feb (Reuters) - La desnutrición aguda alcanzó niveles de hambruna en otras dos zonas de Darfur del Norte, Sudán, según informó el jueves un observatorio mundial del hambre, en medio de una guerra civil que ha desplazado a millones de personas y desencadenado oleadas de violencia étnica

La Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC), respaldada por la ONU, constató que se han superado los umbrales de hambruna por malnutrición aguda en Um Baru, donde la tasa de niños menores de cinco años con malnutrición aguda era casi el doble del umbral de hambruna, y en Kernoi

La alerta de la IPC no es una clasificación oficial de hambruna, pero pone de relieve los alarmantes niveles de hambre basándose en los últimos datos

Las dos localidades cercanas a la frontera con Chad acogieron a algunas de las decenas de miles de personas que huyeron del distrito de al-Fashir —previamente declarado en situación de hambruna — a finales del año pasado, cuando cayó en manos de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF). Kernoi y Um Baru fueron entonces escenario de enfrentamientos cuando las RSF intentaron consolidar su control

La guerra civil que comenzó hace casi tres años entre las RSF y el ejército sudanés ha provocado una hambruna generalizada. En noviembre, el observatorio mundial del hambre confirmó por primera vez las condiciones de hambruna en Al-Fashir, así como en Kadugli, donde el martes el ejército sudanés afirmó haber roto el asedio que llevaba años sobre la ciudad

Los casos de malnutrición aguda están aumentando en el país, con casi 4,2 millones de casos estimados, frente a los 3,7 millones de 2025, según el IPC

DESAFÍOS DE FINANCIACIÓN Y ACCESO El acceso limitado a los servicios sanitarios vitales en todo Darfur del Norte ha agravado el problema, según el IPC. En Kernoi, solo el 25% de los niños que padecen malnutrición aguda grave estaban inscritos en programas de tratamiento, mientras que en Kordofán del Norte, el conflicto ha interrumpido gravemente la producción de alimentos y las líneas de suministro, según el IPC

Una de las principales organizaciones humanitarias que operan en Sudán, CARE International, declaró a Reuters que su capacidad de respuesta también se veía limitada por los recortes en la financiación de los donantes internacionales

"El hambre se ha arraigado realmente en algunos de los lugares donde trabajamos", declaró a Reuters Elizabeth Courtney, asesora de defensa humanitaria de CARE

Se necesita financiación urgente para aumentar los suministros antes de la temporada de lluvias y la temporada de escasez, cuando las reservas de alimentos de la cosecha anterior son escasas o se agotan, dijo Courtney. (Reporte de Olivia Le Poidevin; edición de Alexandra Hudson. Editado en español por Natalia Ramos)