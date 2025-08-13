Despega con éxito el cohete europeo Ariane 6 desde Guayana Francesa

El cohete lanzador europeo Ariane 6 despegó con éxito el martes por la noche desde el centro espacial de Kourou, en Guayana Francesa, constató un corresponsal de la AFP en el lugar.

En su segundo vuelo comercial, Ariane 6 tiene como misión poner en el espacio el satélite meteorológico MetOp-SG-A1, el primero de nueva generación en órbita polar.

El cohete despegó a la hora prevista desde la base ubicada en la costa norte América del Sur, a las 21:37 locales (00:37 GMT del miércoles).

El satélite que lleva a bordo, con un peso de poco más de cuatro toneladas, está destinado a mejorar la precisión de las previsiones meteorológicas y la comprensión del clima.

Fue construido por Airbus Defence and Space para la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos (Eumetsat) en el marco de un contrato con la Agencia Espacial Europea (ESA) y se colocará en órbita sincrónica al sol a unos 800 km de altitud.

Este satélite lleva a bordo seis instrumentos, entre ellos el IASI-NG, un sensor infrarrojo que permitirá registrar los perfiles de temperatura y vapor de agua en la atmósfera o la temperatura de los océanos y los continentes.

También monitoreará 16 variables esenciales para el seguimiento climático, como los gases de efecto invernadero, el polvo del desierto o la cobertura nubosa, que solo pueden detectarse desde el espacio.

Se trata del tercer lanzamiento de Ariane 6 desde su vuelo inaugural en julio de 2024 y el segundo comercial tras el del 6 de marzo con un satélite militar.