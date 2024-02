El satélite privado japonés ADRAS-J, un demostrador tecnológico para la inspección de desechos espaciales en órbita, ha sido lanzado con éxito desde Nueva Zelanda este 18 de febrero.

La nave espacial ADRAS-J (Active Debris Removal by Astroscale-Japan) fue seleccionada por la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) para la Fase I de su programa de demostración de eliminación comercial de escombros. La empredsa privada Astroscale Japan es responsable del diseño, fabricación, prueba, lanzamiento y operaciones de ADRAS-J.

La misión ADRAS-J es el primer intento del mundo de acercarse, caracterizar y estudiar de forma segura el estado de una pieza existente de escombros grandes a través de RPO (Operaciones de encuentro y proximidad).

ADRAS-J está diseñado para encontrarse con la etepa superior en órbita de un cohete japonés H2A, demostrar operaciones de proximidad y recopilar imágenes para evaluar el movimiento del cuerpo del cohete y el estado de la estructura.

"El lanzamiento de ADRAS-J es un nuevo capítulo en la historia de Astroscale como la primera misión que contratamos para que una agencia espacial alcance con éxito la órbita", dijo en un comunicado Eddie Kato, presidente y director general de Astroscale Japón.

En los próximos días, el equipo ADRAS-J continuará realizando pruebas y comprobaciones en órbita, antes de comenzar las operaciones de encuentro. El cuerpo del cohete H2A, que se lanzó en 2009, es un objeto no preparado que no proporciona ningún dato GPS por sí solo, lo que significa que la ubicación precisa y la posición orbital necesarias para una misión RPO no están disponibles.

ADRAS-J utilizará datos de observación terrestre de la posición orbital aproximada del objetivo para acercarse inicialmente al cliente desde una distancia segura basándose en esta información limitada. Las siguientes etapas de la misión incluyen encuentro, aproximación de proximidad, operaciones de proximidad y salida, y se espera que se completen en los próximos meses.