Despiden a diplomático de EEUU por relación con mujer ligada al Partido Comunista de China

WASHINGTON (AP) — El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el miércoles el cese de un diplomático por una relación sentimental que admitió haber mantenido con una mujer china presuntamente vinculada al Partido Comunista de China.

Se cree que es el primer despido por violar la prohibición de este tipo de relaciones que se introdujo a finales del año pasado durante el gobierno del expresidente Joe Biden.

The Associated Press reportó a principios de año que, en los últimos días de la presidencia de Biden, el Departamento de Estado prohibió a todo el personal del gobierno estadounidense en China, así como a los familiares y contratistas con credenciales de seguridad, mantener relaciones sentimentales o sexuales con ciudadanos chinos.

El diplomático en cuestión fue despedido del servicio exterior después de que el presidente, Donald Trump, y el secretario de Estado, Marco Rubio, revisaran el caso y determinaran que había “admitido ocultar una relación sentimental con una ciudadana china con vínculos conocidos con el Partido Comunista chino”, explicó en un comunicado Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado.

“Bajo el liderazgo del secretario Rubio, mantendremos una política de tolerancia cero para cualquier empleado que sea sorprendido socavando la seguridad nacional de nuestro país”, agregó Pigott.

El comunicado no identificó al diplomático, pero él y su novia aparecieron en un video grabado a escondidas y publicado en internet por el polémico activista conservador James O’Keefe.

En Beijing, un portavoz del gobierno chino declinó realizar comentarios acerca de lo que calificó como un asunto interno de Estados Unidos. “Pero me gustaría subrayar que nos oponemos a trazar líneas basadas en diferencias ideológicas y a difamar maliciosamente a China”, manifestó Guo Jiakun, del Ministerio de Exteriores, en una conferencia de prensa diaria.

El periodista de The Associated Press Ken Moritsugu en Beijing contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.