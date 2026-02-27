Despido de Amorim podría costar al Manchester United 21,5 millones de dólares (club)

Manchester United podría tener que pagar hasta 16 millones de libras (21,5 millones de dólares) para finiquitar el contrato de su antiguo entrenador, el portugués Ruben Amorim, y sus asistentes, cesados en enero por los malos resultados, informó el club en una declaración bursátil.

"Se contabilizará en la cuenta de resultados del segundo semestre del ejercicio que finaliza el 30 de junio de 2026 una provisión de 15,9 millones de libras esterlinas (21,5 M EUR), que representa el importe máximo potencial de futuros pagos de liquidación", comunicó la entidad en un documento publicado el jueves para los inversores de la Bolsa de Nueva York, en la que cotiza el club inglés.

Esa cifra se alcanzará en función de unas condiciones que el club no ha especificado.

El Manchester United es uno de los pocos clubes que cotizan en bolsa, lo que le impone obligaciones de transparencia financiera que permiten la publicación de estas cifras que, en el caso de sus rivales, permanecen protegidas bajo el secreto empresarial.

El club ya anunció en 2024 haber desembolsado 10,4 millones de libras (14 M EUR) para finiquitar el contrato del predecesor de Amorim, el neerlandés Erik ten Hag, y de sus asistentes.

Para contratar al portugués en 2024, el United tuvo que pagar 6,3 millones de libras (8,5 millones de dólares) al Sporting de Lisboa.

Lastrado por años de decepcionantes resultados deportivos, el United lleva a cabo desde 2024 una profunda reestructuración, impulsada por el accionista minoritario Jim Ratcliffe, que ha supuesto la supresión de unos 450 puestos.

Estos drásticos recortes han permitido al club registrar un beneficio de 32,6 millones de libras (44 millones de dólares) en el primer semestre del año fiscal 2026 (julio-diciembre de 2025), cuando un año antes las pérdidas fueron de 3,9 millones de libras (5,25 millones de dólares).

En lo deportivo, la destitución de Amorim a principios de enero, tras un discreto mandato de 14 meses, provocó una reacción en los jugadores que, bajo la batuta de Michael Carrick, han escalado hasta la cuarta plaza de la Premier League, con la esperanza de clasificarse para la Liga de Campeones la próxima temporada.