“Despierta en Perú”, la campaña de promoción turística que busca conquistar a los latinoamericanos

Como parte de la acciones para la reactivación del turismo, PROMPERÚ ha desplegado la campaña de promoción de viajes “Despierta en Perú” en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y México con el objetivo de motivar el viaje hacia Perú, así como para generar confianza entre los viajeros informando sobre la implementación de protocolos sanitarios en sus principales atractivos turísticos.

Con esta campaña, Perú ha regresado más fuerte y preparado que nunca, listo para recibir a los viajeros latinoamericanos y del mundo con los brazos abiertos. “Despierta en Perú”, busca incentivar la decisión de viaje por el destino Perú, cuenta con una página web www.despiertaenperu.com donde es posible encontrar información y ofertas exclusivas de paquetes de viaje a diferentes regiones entre ellas: Arequipa, Cusco, Ica, Loreto, Madre de Dios, Puno y Lima.

“Despierta en Perú” condensa una muestra de experiencias únicas que el Perú ofrece a los viajeros del mundo, impulsando su elección como el próximo destino de vacaciones. La campaña hace un recorrido por el país que es sinónimo de aventura, majestuosidad y naturaleza. Un destino multicultural, lleno de tradiciones y numerosas reservas naturales, que posee 13 patrimonios mundiales reconocidos por UNESCO y es dueño de 84 de las 117 zonas de vida que existen en el mundo.

Además, Perú es reconocido por su cultura ancestral, por el misticismo que alberga cada rincón, su historia llena de aprendizajes y tradiciones, así como la calidez y alegría con la que su gente recibe a los visitantes de todo el mundo, y por supuesto por la travesía culinaria que ofrece con la combinación de ingredientes y sabores en cada platillo.

Cabe destacar que visitar sitios emblemáticos de Perú como Machupicchu, Kuélap, la Chulpas de Siyustani, el Lago Titicaca, las Líneas de Nasca, entre otros, así como degustar de su exquisita gastronomía, hoy es posible y seguro gracias a las acciones que Perú ha puesto en marcha para garantizar el bienestar de sus habitantes y viajeros, generando confianza a través de la obtención del sello ‘Safe Travels’ de la WTTC (Consejo Mundial de Viajes y Turismo) y la implementación de protocolos sanitarios en sus diversas regiones.

