Desplazados en Gaza enfrentan condiciones invernales en tiendas de campaña

DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza (AP) — Niños descalzos jugaban en la arena fría mientras miles de personas desplazadas en Gaza preparaban tiendas de campaña desgastadas el sábado para otra ronda de lluvias invernales.

Algunas familias en la ciudad central de Deir al-Balah dijeron que han vivido en tiendas de campaña casi dos años, o durante la mayor parte de la guerra entre Israel y Hamás que ha devastado el territorio.

Padres reforzaban las tiendas desgastadas con viejos trozos de madera o inspeccionaban los bordes desgarrados de agujeros en las lonas. Dentro de los hogares oscuros, la luz del día a través de pequeños agujeros brillaba como estrellas.

Madres luchaban contra la humedad, colgando ropa sobre postes o cuerdas para secar al viento entre los aguaceros que convierten los caminos en charcos. Una madre apartó a un niño pequeño de un parche de alfombra enmohecida.

“Hemos vivido en esta tienda durante dos años. Cada vez que llueve y la tienda se derrumba sobre nuestras cabezas, intentamos poner nuevos trozos de madera”, comentó Shaima Wadi, madre de cuatro, desplazada de Jabaliya en el norte. “Con lo caro que se ha vuelto todo, y sin ningún ingreso, apenas podemos permitirnos ropa para nuestros hijos o colchones para que duerman”.

El Ministerio de Salud de Gaza, parte del gobierno dirigido por Hamás, ha informado que decenas de personas, incluido un bebé de dos semanas, han muerto de hipotermia o tras el colapso de casas dañadas por la guerra debido al clima. Las organizaciones de ayuda han pedido que se permita la entrada de más refugios y ayuda humanitaria al territorio.

Los trabajadores de emergencia han advertido a las personas que no permanezcan en edificios dañados. Pero con gran parte del territorio reducido a escombros, hay pocos lugares para escapar de la lluvia.

“Recojo nylon, cartón y plástico de las calles para mantenerlos calientes”, dijo Ahmad Wadi, quemando los materiales o usándolos como una especie de manta para sus seres queridos. “No tienen cobertores adecuados. Hace mucho frío, la humedad es alta y el agua se filtra por todas partes. No sé qué hacer”.

Conversaciones de alto el fuego

Se espera que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, visite Washington en los próximos días mientras negociadores y otros discuten la segunda etapa del alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre.

Aunque el acuerdo se ha mantenido en su mayoría, su progreso se ha ralentizado. Los restos del último rehén tomado durante el ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023, que desató la guerra, aún están en Gaza. Los desafíos en la próxima fase del alto el fuego incluyen el despliegue de una fuerza internacional de estabilización, un cuerpo de gobierno tecnocrático para Gaza, el desarme de Hamás y más retiradas de tropas israelíes del territorio.

Tanto Israel como Hamás se han acusado mutuamente de violaciones de la tregua.

El Ministerio de Salud de Gaza informó que desde que el alto el fuego entró en vigor, 414 palestinos han sido asesinados y 1.142 heridos. Dijo que los cuerpos de 679 personas fueron sacados de los escombros durante el mismo período, ya que la tregua hace que sea más seguro buscar los restos de personas asesinadas anteriormente.

El ministerio informó el sábado que 29 cuerpos, incluidos 25 que fueron recuperados de debajo de los escombros, fueron llevados a hospitales locales en las últimas 48 horas.

El número total de muertes palestinas por la guerra entre Israel y Hamás ha aumentado a al menos 71.266, según el ministerio, y otras 171.219 personas han resultado heridas.

El ministerio, que no distingue entre milicianos y civiles en su conteo, está compuesto por profesionales médicos y mantiene registros detallados que son considerados generalmente confiables por la comunidad internacional.

Operación en Cisjordania

El ministro de defensa de Israel, Israel Katz, afirmó en un comunicado el sábado que una operación militar continuaba en una ciudad en Cisjordania, territorio ocupado por Israel, un día después de que la policía dijo que un atacante palestino embistió su coche contra un hombre y luego apuñaló a una joven en el norte de Israel el viernes por la tarde, matando a ambos.

El comunicado dijo que el ejército rodeó la ciudad de Qabatiya, de donde Katz dijo que era el atacante, y estaba operando “con fuerza” allí. Las autoridades dijeron el viernes que el atacante recibió un disparo en Afula y fue llevado a un hospital.

Es una práctica común para Israel lanzar redadas en las ciudades de Cisjordania de donde provienen los atacantes o demoler las casas pertenecientes a las familias de los agresores. Israel dice que esto ayuda a localizar infraestructura combatiente y previene futuros ataques. Los observadores de derechos describen tales acciones como castigo colectivo.

Un video de The Associated Press el sábado mostró excavadoras israelíes entrando en la ciudad y soldados patrullando.

“Anunciaron un estricto toque de queda”, informó Bilal Hanash, un residente, mientras él y otros describían cómo las carreteras principales estaban cerradas con barreras de tierra, una práctica que ha crecido durante la guerra en Gaza. “Básicamente, están castigando a 30.000 personas”.

______

Sally Abou AlJoud contribuyó desde Beirut.

______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.