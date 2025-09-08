Desplegados 25.000 soldados de Venezuela en su frontera con Colombia y en la costa contra el narcotráfico

MADRID, 8 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha ordenado este domingo el despliegue de 25.000 efectivos del Ejército en su frontera con Colombia así como en la costa caribeña en sus esfuerzos contra el narcotráfico, y en medio de las crecientes hostilidades con Estados Unidos, que alcanzaron su punto álgido la semana pasada con el ataque de Washington a una embarcación en aguas del país latinoamericano que presuntamente transportaba droga y matando a once supuestos miembros de la banda Tren de Aragua.

"Ordené el despliegue de 25.000 hombres y mujeres de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para reforzar las Operaciones de las Unidades de Reacción Rápida (URRAS) en la Zona Binacional de Paz con Colombia y la fachada caribeña, desde la Guajira hasta Falcón, y reforzar todas las operaciones en la fachada oriental caribeña-atlántica de los estados Nueva Esparta, Sucre y Delta Amacuro", ha declarado en su canal de Telegram.

En un vídeo difundido asimismo por el mandatario venezolano, el jefe del Estado Mayor, Vladimir Padrino López, ha explicado que el objetivo de este despliegue, compuesto asimismo por "medios navales pluviales con drones bien equipados", es "comprobar la no existencia de cultivos ilícitos" y "bloquear la zona de posible narcotráfico".

"Recuerden ustedes que esto se constituye en una ruta del narcotráfico donde siempre hemos estado enfrentándolo y recordar también que fue la ruta de la operación Gedeón financiada por el narcotráfico bajo el gobierno de Iván Duque", ha agregado sobre el expresidente de Colombia (2018-2022).

Padrino ha asegurado además que empleará "todos los medios disponibles" de la Armada así como de la aviación militar venezolanas porque "nadie va a venir a hacer el trabajo por nosotros", en una velada alusión a la Administración de Donald Trump, quien acusa a Maduro y a su Gobierno de estar detrás de la droga que acaba en el país norteamericano.

La escalada de tensión entre ambos países continúa después de que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos dispararan a principios de esta semana contra una embarcación en aguas del Caribe procedente de Venezuela y que supuestamente llevaba un cargamento de drogas, matando a once "narcoterroristas del Tren de Aragua" que estaban a bordo, en lo que las autoridades venezolanas han denunciado como once "ejecuciones extrajudiciales".