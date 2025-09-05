Despliega 10 aviones de combate en Puerto Rico para combatir cárteles de la droga: fuentes

Por Steve Holland

WASHINGTON, 5 sep (Reuters) - Estados Unidos ha ordenado el despliegue de 10 aviones de combate F-35 en un aeródromo de Puerto Rico para realizar operaciones contra los cárteles de la droga, informaron dos fuentes, en una medida que probablemente exacerbará aún más las tensiones en la región.

Estos avanzados aviones de combate se sumarán a la ya numerosa presencia militar estadounidense en el Caribe Sur, mientras el presidente Donald Trump cumple su promesa de campaña de reprimir a los grupos a los que culpa de introducir drogas en el país.

El despliegue del viernes se produce tres días después de que fuerzas estadounidenses atacaran un barco que, según Trump, transportaba "cantidades masivas de drogas" desde Venezuela, causando la muerte de 11 personas en aguas internacionales. El ataque pareció sentar las bases para una campaña militar sostenida en Latinoamérica.

Las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato, indicaron que los 10 aviones de combate se envían para realizar operaciones contra organizaciones narcoterroristas designadas que operan en el Caribe. Los aviones deberían llegar a la zona a finales de la próxima semana, informaron.

Estados Unidos ha desplegado buques de guerra en el Caribe Sur en las últimas semanas con el objetivo de implementar la ofensiva de Trump.

Siete buques de guerra y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear se encuentran en la región o se espera que lleguen pronto, con más de 4500 marineros e infantes de marina.

Infantes de marina han estado realizando entrenamiento anfibio y operaciones de vuelo en el sur de Puerto Rico.

El aumento de tropas ha ejercido presión sobre el presidente venezolano, Nicolás Maduro, a quien el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, ha calificado como "el cabecilla de un narcoestado".

Maduro, en una inusual conferencia de prensa en Caracas el lunes, afirmó que Estados Unidos busca un cambio de régimen mediante la amenaza militar.

(Reporte de Steve Holland)