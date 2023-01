Después de Medvedev, Korda se impone a Hurkacz y llega a cuartos de Australia

El tenista estadounidense Sebastian Korda, verdugo del ruso Daniil Medvedev, superó el domingo en el superdesempate al polaco Hubert Hurkacz en el Abierto de Australia y avanzó por primera vez en su carrera a cuartos de final de un Grand Slam.

En esa ronda se medirá al ruso Karen Khachanov, quien aplastó al japonés Yishihito Nishioka que evitó con una reacción en el último set terminar con el marcador en blanco (6-0, 6-0, 7-6 [7/4]).

Después de dar la campanada ante el finalista de las dos últimas ediciones, Korda, número 31 del mundo, saltó con menos desenvoltura a la Rod Laver Arena, pero reaccionó y consiguió finalmente imponerse por 3-6, 6-3, 6-2, 1-6, 7-6 (10/7) al polaco de 25 años (N. 11).

Los dos enormes jugadores, de 1,96 metros de altura, explotaron en la pista sus principales virtudes: el servicio de Hurkacz, que lanzó 19 saques directos, y las subidas a la red de Korda, que ganó allí 25 puntos.

Con dos sets para cada uno y empate a seis juegos en el definitivo, todo se decidió en un superdesempate en el que el joven estadounidense de 22 años a punto estuvo de pagar su inexperiencia cuando dilapidó una ventaja de 7-3 con varios errores no forzados.

Pero con todo igualado nuevamente, encadenó una derecha ganadora, un saque inapelable y un tiro pasante de revés que decidió el partido.

"No me sentía con demasiada energía en el cuarto y el quinto, pero ellos (los aficionados) me han levantado", dijo Korda desde la pista.

Muchos menos complicado lo tuvo el ruso Khachanov, medalla de plata en Tokio-2020 y número 20 del ranking, que comenzó el partido con una racha de 14 juegos seguidos al japonés Nishioka.

Completamente impotente, el nipón consiguió 11 puntos en el primer set y solo 2 en el segundo, pero despertó a tiempo para evitar un triple 6-0 que no se produce en un Grand Slam desde 1993.

"Fue un partido un poco extraño para mí (...) No sé qué pasaba en los dos primeros dos juegos", reconoció el nipón, número 33 de la ATP, cuyo primer juego fue celebrado con gran alegría por la afición.

"No estoy contento con el resultado, pero he intentado dar lo mejor al final", agregó.

Dbh/avl

AFP