Después de Shein, el gobierno francés denuncia a otras seis plataformas ante la justicia

Como hiciera con Shein, el gobierno francés denunció a otras seis plataformas en línea, cinco de las cuales (AliExpress, Joom, eBay, Temu, Wish) por vender productos ilegales, anunció este viernes el ministro de Comercio, Serge Papin, al diario Le Parisien.

La unidad antifraude francesa (DGCCRF) descubrió "que AliExpress y Joom también vendían muñecas pedopornográficas" y que Wish, Temu, AliExpress y eBay "vendían armas de categoría A, como puños americanos y machetes", declaró el ministro.

Además, Wish, Temu y Amazon —la sexta plataforma cuestionada— "no respetaban sus obligaciones de filtrar" las imágenes de carácter pornográfico para que los menores no las puedan ver, agregó.

"Notificamos al fiscal de la República todas las plataformas que ofrecían contenidos ilícitos", explicó Serge Papin.

"En el caso de Shein solicitamos además su suspensión ante la justicia", recordó. "Cualquier plataforma que comercialice artículos ilícitos recibirá el mismo trato", advirtió el ministro.

La semana pasada, el gobierno anunció que había constatado la venta de productos ilícitos en otras plataformas además de Shein y prometió que se abrirían "nuevos procesos" contra ellas.

Antes, se había descubierto que Shein vendía muñecas sexuales con aspecto infantil y armas de categoría A.

Shein eliminó de su página web todos los productos ilícitos y evitó, de momento, su suspensión en Francia, pero las causas abiertas contra la empresa siguen abiertas.

El grupo asiático debe comparecer el martes en la Asamblea Nacional (cámara baja), ante la misión de información sobre controles de productos importados a Francia, pero aún no confirmó su asistencia.

Shein abrió su primera tienda física el pasado 5 de noviembre en los grandes almacenes BHV, en el centro de París, y preveía abrir otros comercios en el país. Pero la apertura de esas tiendas se aplazará "unos días o unas semanas" para adaptar "la oferta" y la "política de precios", indicó este viernes el jefe de la empresa dueña de BHV, Frédéric Merlin.

ac/abb/spi/jvb/mb