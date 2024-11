Después de tanto hablar, la jornada electoral en EEUU está transcurriendo con normalidad

WASHINGTON (AP) — La jornada electoral del martes se ha desarrollado en gran medida sin incidentes en todo Estados Unidos, aunque se han registrado retrasos debidos a condiciones climáticas extremas, errores en la impresión de las papeletas y problemas técnicos.

La mayoría de los contratiempos que se produjeron hasta el mediodía fueron "en gran medida acontecimientos rutinarios previstos y planificados", declaró Cait Conley, asesora principal del director de la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras, en una rueda de prensa. Conley afirmó que la agencia no tenía constancia de ningún incidente nacional significativo que afectara a la seguridad de las elecciones.

En el estado indeciso de Pensilvania, los primeros informes de que a los observadores electorales republicanos no se les permitía entrar en algunos centros de votación se resolvieron pronto. En el condado de Cambria, un fallo informático afectó a las máquinas de escaneo de papeletas, pero no se impidió el acceso a nadie y se contaron todas las papeletas, según informaron funcionarios del condado y del estado.

Un fallo técnico en el condado de Champaign, Illinois, y problemas con los registros electorales electrónicos en Louisville, Kentucky, también retrasaron la votación, pero esos problemas se solucionaron pronto y la votación volvió a funcionar.

En Missouri, las inundaciones dificultaron el acceso a un centro electoral de la zona de St. Louis y dejaron sin electricidad a otro, lo que obligó a los trabajadores electorales a recurrir a un generador para continuar con las operaciones electorales. Sin embargo, en varios estados afectados por la lluvia, los votantes se apiñaban con entusiasmo bajo los paraguas mientras hacían cola para depositar su voto.

“Seremos como los empleados de correos: con lluvia, nieve o aguanieve”, dijo Mary Roszkowski después de depositar su voto en la ventosa Racine, Wisconsin, mientras se limpiaba las gotas de lluvia de la cara.

En Georgia, el secretario de giobierno Brad Raffensperger dijo que se había informado de algunas amenazas de bomba a los centros de votación, pero todas fueron consideradas no creíbles y las autoridades estaban investigando.

El hecho de que decenas de millones de estadounidenses ya hubieran depositado su voto contribuye a que la jornada electoral se esté desarrollando con relativa normalidad. Entre los que ya votaron había un número récord de electores en Georgia, Carolina del Norte y otros estados disputados que podrían decidir el ganador.

Hasta el lunes, el seguimiento de la votación anticipada a nivel nacional realizado por Associated Press mostró que ya se habían depositado aproximadamente 82 millones de boletas, ligeramente más de la mitad del total de votos en la elección presidencial de hace cuatro años. Ese fenómeno se ha visto impulsado en parte por los votantes republicanos, que votaron por adelantado en mayor proporción que en comicios anteriores recientes después de una campaña del expresidente Donald Trump y el Comité Nacional Republicano para contrarrestar la ventaja de los demócratas en la votación anticipada.

A pesar de las largas filas en algunos lugares y algunos contratiempos que son comunes en todas las elecciones, la votación anticipada en persona y por correo se llevó a cabo sin mayores problemas.

Esto incluyó partes del oeste de Carolina del Norte azotadas el mes pasado por el huracán Helene. Los funcionarios electorales estatales y locales, beneficiándose de los cambios realizados por la legislatura controlada por los republicanos, realizaron un esfuerzo hercúleo para asegurar que los residentes pudieran emitir sus votos mientras lidiaban con cortes de electricidad, falta de agua y caminos destruidos.

Para cuando terminó la votación anticipada en Carolina del Norte el sábado, más de 4.4 millones de votantes, o casi el 57% de todos los votantes registrados en el estado, habían emitido sus votos. Hasta el lunes, la participación en los 25 condados del oeste afectados por el huracán fue aún más fuerte, con un 59% de los votantes registrados, dijo Karen Brinson Bell, directora ejecutiva de la junta electoral del estado.

Brinson Bell describió a los votantes y trabajadores electorales en los condados afectados por el huracán como “una inspiración para todos nosotros”.

Aparte de los huracanes en Carolina del Norte y Florida, las interrupciones más preocupantes en la temporada electoral hasta ahora fueron ataques incendiarios que dañaron boletas en dos urnas cerca de la frontera entre Oregón y Washington. Las autoridades estaban buscando a la persona responsable.

La ausencia de problemas significativos y generalizados no ha impedido que Trump, el candidato republicano, o el CNR, que ahora está bajo su influencia, hagan numerosas afirmaciones de fraude o interferencia electoral durante el período de votación anticipada, un posible preludio de impugnaciones después del día de las elecciones.

Trump y los republicanos también han advertido sobre la posibilidad de que los demócratas estén reclutando masas de no ciudadanos para votar, una afirmación que han hecho sin pruebas y que contradice los datos, incluidos los de secretarios de estado republicanos. Las investigaciones han demostrado de forma consistente que es raro que los no ciudadanos se registren para votar. Cualquier no ciudadano que lo haga enfrenta la posibilidad de cargos por delitos graves y deportación, una medida significativa de disuasión.

El mes pasado se detectó un caso en el que una persona sin ciudadanía votó de forma anticipada el mes pasado y resultó en cargos por delitos graves en Michigan después de que un estudiante de China depositara una boleta anticipada ilegal.

Esta es la primera votación presidencial desde que Trump perdió ante Joe Biden hace cuatro años y comenzó varios intentos de ignorar el resultado y permanecer en el poder. Eso culminó con el violento ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos para detener la certificación de los resultados después de que Trump dijera a sus seguidores que “lucharan como el infierno”.

Incluso ahora, una gran mayoría de republicanos cree en la mentira de Trump de que Biden no fue elegido legítimamente, a pesar de las revisiones, auditorías y recuentos en los estados clave que afirmaron la victoria de Biden. Una encuesta del mes pasado del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de Associated Press-NORC mostró que los republicanos siguen siendo mucho más escépticos que los demócratas de que sus boletas serán contadas correctamente este año.

En un esfuerzo por reconstruir la confianza de los votantes en un sistema que ha sido objeto de afirmaciones falsas de fraude generalizado, los legisladores republicanos en más de una docena de estados desde 2020 han aprobado nuevas restricciones de votación. Estas reglas incluyen acortar el plazo para solicitar o enviar una boleta por correo, reducir la disponibilidad de urnas y agregar requisitos de identificación.

En el último fin de semana antes del día de las elecciones, Trump continuó afirmando falsamente que la elección estaba siendo manipulada en su contra y dijo que se debería declarar un ganador presidencial en la noche de las elecciones, antes de que se cuenten todas las boletas.

La vicepresidenta Kamala Harris instó a los votantes a no caer en la táctica de Trump de sembrar dudas sobre las elecciones. La candidata demócrata dijo el fin de semana a sus seguidores en un mitin en Michigan que la táctica pretende sugerir a la gente “que si votan, su voto no importará”. En cambio, instó a las personas que ya habían emitido sus votos a animar a sus amigos a hacer lo mismo.

Durante cuatro años de mentiras electorales y teorías de conspiración relacionadas con la votación, las autoridades electorales locales han enfrentado acoso e incluso amenazas de muerte. Esto ha provocado una alta rotación y ha hecho que se incremente la seguridad para las oficinas electorales y los lugares de votación, con medidas como botones de pánico y vidrio a prueba de balas.

Si bien no ha habido reportes importantes de ninguna actividad cibernética maliciosa que afecte a las oficinas electorales, actores extranjeros han trabajado activamente con perfiles falsos en redes sociales y sitios web para avivar la hostilidad partidista y la desinformación. En las últimas semanas, funcionarios de inteligencia de Estados Unidos han atribuido a Rusia múltiples videos falsos que alegan fraude electoral en estados clave para la presidencia.

En la víspera del día de las elecciones, emitieron una declaración conjunta con agencias federales de seguridad advirtiendo que Rusia en particular estaba intensificando sus operaciones de propaganda, que incluyen algunas que podrían incitar a la violencia, y probablemente continuaría esos esfuerzos mucho después de que se emitieran los votos.

Jen Easterly, la principal funcionaria de seguridad electoral del país, instó a los estadounidenses a confiar en los funcionarios electorales estatales y locales para obtener información sobre las elecciones.

“Esto es especialmente importante ya que estamos en un ciclo electoral con una cantidad sin precedentes de desinformación, incluida la desinformación que está siendo agresivamente promovida y amplificada por nuestros adversarios extranjeros a una escala mayor que nunca antes”, dijo. “No podemos permitir que nuestros adversarios extranjeros tengan un voto en nuestra democracia”.

