Después de Trump, Israel lanza una "última advertencia" a Hamas

El ministro israelí de Defensa instó este lunes a Hamás a rendirse si no quiere ser "aniquilado", horas después de que el presidente estadounidense Donald Trump dirigiera una "última advertencia" al movimiento islamista palestino, urgiéndolo a liberar a los rehenes de Gaza.

"Esto es una última advertencia a los asesinos y violadores de Hamás en Gaza y en los hoteles de lujo en el extranjero: liberen a los rehenes y depongan las armas, o Gaza será destruida y ustedes aniquilados", declaró el ministro Israel Katz en su cuenta de la red X.

El ministro agregó que el ejército "prosigue sus operaciones tal como estaba previsto, y se dispone a extender sus maniobras para conquistar Gaza".

El domingo, Trump lanzó una "última advertencia" a Hamás para que acepte un acuerdo que permita liberar a los rehenes israelíes cautivos en la Franja de Gaza.

"Esta es mi última advertencia, ¡no habrá otra!", escribió el presidente estadounidense en su red Truth Social.

El movimiento islamista se dijo por su lado dispuesto a reanudar "inmediatamente" las negociaciones, tras recibir una enésima propuesta de Estados Unidos, que junto a Egipto y Qatar ejerce de mediador.

Hamás capturó a 251 personas en el sur de Israel durante su inédito ataque sorpresa del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la actual contienda.

De ese total, 47 siguen secuestrados en el enclave, de los que 25 fallecieron, según el ejército israelí.

Hamás dijo el fin de semana que está dispuesto a "discutir la liberación de todos los prisioneros a cambio de una declaración clara del fin de la guerra, una retirada completa (de Israel, ndlr) de la Franja de Gaza y la formación de un comité de palestinos independientes para gestionar la Franja de Gaza, que comenzaría sus funciones de inmediato".

avm/mj/avl/an