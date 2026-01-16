Después de un año detenido, el yerno de González Urrutia recibe la primera visita

Andrés Cañizález (ANSA) - CARACAS, 16 GEN - Rafael Tudares Bracho, yerno del ex candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia, pudo recibir este viernes la primera visita familiar, después de estar poco más de un año en aislamiento, informó su esposa Mariana González, a través de sus redes sociales en Caracas.

La hija de González Urrutia y esposa de Tudares confirmó que este mismo viernes había tenido la posibilidad de encontrarse con su esposo por aproximadamente 25 minutos, separada por un vidrio blindado, en el centro penitenciario Rodeo I, en las afueras de Caracas.

"Después de más de 1 año, 374 días... nuestro primer contacto y conversación desde el 7 de enero de 2025", escribió, confirmando que Tudares está con vida, pero "bastante afectado física y emocionalmente" por la prolongada incomunicación y separación de sus hijos pequeños.

Tudares, un ciudadano sin militancia política activa ni participación pública, fue detenido arbitrariamente el 7 de enero de 2025, tres días antes de la investidura de Nicolás Maduro después de una reelección denunciada como fraudulenta por González Urrutia y la líder opositora María Corina Machado.

Mientras llevaba a sus hijos al colegio, fue interceptado por hombres armados y encapuchados, que dejaron a los menores abandonados en el vehículo.

Durante largos meses se desconoció su paradero, lo que organizaciones como la ONU y Amnistía Internacional han calificado como desaparición forzada.

En diciembre de 2025, tras un proceso judicial calificado por su familia como clandestino, sin acceso pleno a defensa privada ni al expediente, fue condenado a 30 años de prisión por delitos graves como conspiración y terrorismo, vinculados exclusivamente a su parentesco con el excandidato opositor.

El breve encuentro de esta pareja es sintomático del nuevo clima político en Venezuela, según comentaristas en redes sociales. La visita se produce en medio de cambios políticos en Venezuela, con Delcy Rodríguez asumiendo funciones interinas desde el 3 de enero de 2026 y mayor influencia estadounidense.

Finalmente, Mariana González exigió "humanidad, justicia, dignidad y respeto por sus derechos humanos", pidiendo su liberación inmediata y la reunificación familiar. Organizaciones internacionales han denunciado el caso como emblemático de la extensión de la represión a entornos familiares de opositores.

