Después de Venezuela, Groenlandia es lo que preocupa a Italia

La premier italiana, Giorgia Meloni, regresa al Palazzo Chigi tras unos días de pausa y reúne a sus colaboradores para hacer un balance sobre los principales dossiers. No solo la tragedia suiza - para la cual, a través de Alfredo Mantovano, ha invitado a ministros, altos cargos y oposiciones a una misa el viernes por la tarde en Roma- sino también Ucrania, que será objeto de una nueva cumbre en París para intentar avanzar al menos en el frente de las garantías de seguridad.

Mientras tanto, casi nadie habla, ni de la crisis venezolana, ni de la cuestión de Groenlandia, que había ocupado las crónicas también en enero de 2025.

"Me siento en condiciones de excluir que Estados Unidos intentará la anexión", respondió la primera ministra en la conferencia de prensa de inicio de año, observando entonces que se trataba más de "mensajes a ciertos actores globales" como China y Rusia.

La misma respuesta que probablemente dará también ahora, y que quizás se vea obligada a dar en el encuentro con la prensa del 9 de enero.

La situación es análoga; es el razonamiento que hacen entre sus colaboradores, y excluyendo que las intenciones estadounidenses sean realmente las de una anexión, o de una intervención de fuerzas especiales al estilo Caracas: Groenlandia no es Venezuela; está claro que se trata de un enfrentamiento entre aliados -en la UE y en la OTAN-. Y en este contexto puede ser oportuno abrir una reflexión sobre una mayor presencia occidental en el Artico, un cuadrante "geoestratégico descuidado" en estos años por Occidente y donde, sin embargo, se sabe que los chinos y rusos están muy activos, incluso con la presencia de barcos militares y submarinos nucleares.

Claro, si Trump interviniera habría "un enorme problema internacional", admitió el portavoz de Forza Italia (FI) en el Senado, Maurizio Gasparri, mientras que el líder azul y ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, sostiene que "la UE debe tomar su posición y garantizar la independencia de un territorio que forma parte de la Corona danesa", pero al mismo tiempo proceder con el fortalecimiento de la "defensa común".

Tajani podría informar al Parlamento en nombre del gobierno el próximo 13 de enero tanto sobre la crisis venezolana como sobre la tragedia suiza.

El ejecutivo dio su disponibilidad a las solicitudes de las oposiciones, pero también de la mayoría, de informar al Parlamento (el 8 se celebrará una reunión de grupo en el Senado).

A la espera de las comunicaciones oficiales, las oposiciones no aflojan los ataques al gobierno: "Meloni en Venezuela está desaparecida" y "mientras Trump incendia el mundo, la trumpiana número 1 de Italia quizás ha huido en auto con el líder extremista español (Santiago) Abascal", critica el líder de +Europa, Riccardo Magi, refiriéndose a las imágenes difundidas a través de redes sociales por el líder de Vox y presidente de los Patriotas Europeos de una visita de la primera ministra a Madrid en los días pasados.

Por otro lado, "frente a las desafortunadas amenazas de anexión de Groenlandia", observó el responsable de exteriores del Partido Democrático (PD), Giuseppe Provenzano, hubo una carrera hacia los llamados al "derecho internacional", que, sin embargo, debe aplicarse "siempre" y no "hasta cierto punto", para usar las palabras del ministro Tajani de hace unos meses.

