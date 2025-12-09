LA NACION

Después del Louvre, Versalles aumenta el precio de la entrada para visitantes extraeuropeos
Después del Louvre, Versalles aumenta el precio de la entrada para visitantes extraeuropeos

El palacio de Versalles aumentará de US$3 (US$3,5) el precio de la entrada para las visitantes que no sean europeos, una medida similar a la que se anunció para el museo del Louvre, indicó el establecimiento el martes a AFP.

A partir del 14 de enero, los ciudadanos de fuera del Espacio Económico Europeo (EEE, que incluye la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein y Noruega) deberán pagar US$35 (US$41) para visitar la residencia de Luis XIV, en las afueras de París, frente a los US$32 (US$37) actuales, lo que supone un aumento del 9,4%.

Está previsto que esta medida genere US$9.300.000 (US$10.800.000) adicionales al año según las proyecciones basadas en la afluencia de 2024.

El palacio de Versalles recibió el año pasado 8.400.000 visitantes, 83% de los cuales extranjeros.

Entre los visitantes extranjeros más numerosos figuran los procedentes de Estados Unidos (15%), de China e Italia (ambos con un 6%) y de Brasil (4%) y México (3%), según el informe anual del establecimiento.

A finales de noviembre, el museo del Louvre también decidió aumentar el precio de su entrada para los residentes fuera del EEE. A partir del 14 de enero, tendrán que pagar US$32 (US$37), en lugar de los US$22 (US$25) actuales, lo que representa un aumento del 45%.

