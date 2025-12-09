Después del Louvre, Versalles aumenta el precio de la entrada para visitantes extraeuropeos

El palacio de Versalles aumentará de US$3 (US$3,5) el precio de la entrada para las visitantes que no sean europeos, una medida similar a la que se anunció para el museo del Louvre, indicó el establecimiento el martes a AFP.

A partir del 14 de enero, los ciudadanos de fuera del Espacio Económico Europeo (EEE, que incluye la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein y Noruega) deberán pagar US$35 (US$41) para visitar la residencia de Luis XIV, en las afueras de París, frente a los US$32 (US$37) actuales, lo que supone un aumento del 9,4%.

Está previsto que esta medida genere US$9.300.000 (US$10.800.000) adicionales al año según las proyecciones basadas en la afluencia de 2024.

El palacio de Versalles recibió el año pasado 8.400.000 visitantes, 83% de los cuales extranjeros.

Entre los visitantes extranjeros más numerosos figuran los procedentes de Estados Unidos (15%), de China e Italia (ambos con un 6%) y de Brasil (4%) y México (3%), según el informe anual del establecimiento.

A finales de noviembre, el museo del Louvre también decidió aumentar el precio de su entrada para los residentes fuera del EEE. A partir del 14 de enero, tendrán que pagar US$32 (US$37), en lugar de los US$22 (US$25) actuales, lo que representa un aumento del 45%.

jt/es/mb