Después del título de 500 millones de los Dodgers, ¿qué sigue para la MLB?

NUEVA YORK (AP) — La vibrante consagración de los Dodgers de Los Ángeles en la Serie Mundial, una que costó 500.000.000 de dólares, sobre los Azulejos de Toronto atrajo una atención internacional récord para el béisbol de las Grandes Ligas, consolidó el estatus de Los Ángeles como el mejor equipo del deporte y atrajo más atención a la disparidad salarial del béisbol de cara a lo que probablemente serán negociaciones laborales contenciosas.

La victoria de Los Ángeles por 5-4 en 11 innings sobre Toronto en el séptimo juego el sábado por la noche culminó una postemporada con siete juegos de eliminación directa, dos más que cualquier año anterior.

Shohei Ohtani está compilando un caso para ser considerado como mejor pelotero todos los tiempos con sus actuaciones sin precedentes a dos vías, cautivando a audiencias fuera de Estados Unidos como ningún jugador anterior.

"Ha sido absolutamente el mayor beneficio para el béisbol que se pueda imaginar a lo largo del año", afirmó el comisionado Rob Manfred.

El éxito de Toronto este año despertó interés en todo Canadá, lo que brindó a los Azulejos un apoyo nacional.

Aaron Judge, Bobby Witt Jr., Paul Skenes y Cal Raleigh ya se han comprometido a jugar para Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol del próximo año, que está ganando mayor interés con cada edición.

Y MLB está negociando para tener jugadores de las mayores en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 durante un descanso ampliado del Juego de Estrellas.

"Los jugadores están interesados en jugar, ya sea para el equipo de Estados Unidos o para cualquier otro número de equipos alrededor del mundo", comentó el jefe del sindicato Tony Clark.

Los Dodgers quieren un triplete

Minutos después de que los Dodgers se convirtieran en el primer campeón que repite desde los Yankees de Nueva York de 1998-2000, Freddie Freeman dijo que igualar esa gesta era el próximo objetivo.

“Los Yankees son tricampeones consecutivos, así que podemos usar esa misma narrativa el próximo año”, expresó el primera base de los Dodgers.

Esos Yankees son solo una de las cuatro instancias de equipos que han ganado tres o más campeonatos consecutivos junto a cinco de los Yankees de 1949-53, cuatro de los Yankees de 1936-39 y tres de los Atléticos de Oakland de 1972-74.

Tope salarial contra el gasto en los grandes mercados

El manager de los Dodgers Dave Roberts atrajo la atención después de la barrida de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional sobre Milwaukee cuando gritó a los fanáticos de Los Ángeles: "Dijeron que los Dodgers están arruinando el béisbol.

"¡Consigamos cuatro victorias más y realmente arruinemos el béisbol!"

Los Ángeles entró a la Serie Mundial con una inversión de 509.500.000 de dólares en nómina de las Grandes Ligas e impuestos de lujo proyectados, además de otros 6.500.000 de dólares por el bono de firma de ligas menores del lanzador Roki Sasaki.

Incluyendo el bono de Sasaki, el gasto de los Dodgers para sus dos equipos campeones de la Serie Mundial totalizó al menos 890.000.000 de dólares. Los Mets de Nueva York, que no lograron llegar a los playoffs este año después de ser eliminados en la serie de campeonato del año pasado, han gastado alrededor de 860.000.000 de dólares en 2024 y 2025.

En una señal de cuánto ha aumentado la disparidad salarial, los Atléticos gastaron menos de 150.000.000 de dólares en el mismo período.

Manfred ha dicho repetidamente que los propietarios no han decidido sus propuestas laborales, pero la asociación de jugadores se está preparando para resistir un impulso por un tope salarial. La demanda de un tope por parte de los propietarios fue lo que llevó a una huelga de siete meses y medio en 1994-95 y a la primera cancelación de la Serie Mundial en 90 años.

El contrato laboral expira el 2 de diciembre de 2026, y es probable que las negociaciones comiencen este invierno o primavera.

Más jugadores japoneses rumbo a MLB

Tras el éxito de Shohei Ohtani, Yoshinobu Yamamoto y Roki Sasaki, es posible que más jugadores japoneses firmen con equipos de MLB.

Se espera que Munetaka Murakami, un tercera base y primera base que cumplirá 26 años en febrero, sea puesto en el mercado por los Yakult Swallows. Bateó para .273 con 22 jonrones y 47 carreras impulsadas este año, limitado a 56 juegos por una lesión en el oblicuo. Dos veces MVP de la Liga Central en 2022, bateó 56 jonrones para romper el récord de Sadaharu Oh para un jugador nacido en Japón, convirtiéndose en el jugador más joven en ganar la Triple Corona de Japón.

Los Yomiuri Giants prevén ofrecer a Kazuma Okamoto, un tercera base y primera base de 29 años. Totaliza 248 jonrones en 11 temporadas de la Liga Central, bateando 30 o más desde 2018-23.

Tatsuya Imai, un lanzador derecho de 27 años, podría ser ofrecido por los Seibu Lions. Ponchó a 17 contra Yokohama el 17 de junio, rompiendo el récord anterior del equipo de Daisuke Matsuzaka de 16 de 2004.

Aquí vienen los robots

El séptimo duelo de la Serie Mundial fue el último de MLB con árbitros humanos cantando todas las decisiones de bolas y strikes.

A partir de la próxima temporada, el Sistema Automatizado de Bolas y Strikes se instalará en todos los estadios de las mayores. Los bateadores, receptores y lanzadores podrán apelar decisiones a un sistema de alta tecnología de cámaras que rastrean cada lanzamiento y juzgan si cruzó el plato dentro de la zona de strike.

Cada equipo tiene la capacidad de desafiar dos decisiones por juego y un equipo retiene su desafío si tiene éxito, similar a las regulaciones para la revisión de video, que ha estado en vigor para muchas llamadas desde 2014. Los equipos que agoten sus desafíos obtienen un desafío adicional en cada entrada extra.

