Destacadas figuras de la extrema derecha rinden homenaje a Kirk en un mitin en Italia

Los líderes de partidos de extrema derecha europea se reunieron en un mitin en Italia donde rindieron homenaje al fallecido activista Charlie Kirk, criticaron la inmigración, el "islam radical" y el hijo de Jair Bolsonaro acusó a los jueces de "acosar" a la derecha.

Miles de jóvenes asistieron al evento anual organizado por el partido antiinmigración La Liga, del vice primer ministro italiano, Matteo Salvini, en la ciudad de Pontida.

Algunos llevaban camisetas con la imagen del activista conservador estadounidense asesinado Charlie Kirk.

Entre los invitados se encontraba el líder del partido ultraderechista francés Agrupación Nacional (RN), Jordan Bardella, a quien Salvini presentó como "la pesadilla" del presidente Emmanuel Macron.

"En una curiosa paradoja, Italia es hoy más estable que Francia", donde Macron lucha por formar un gobierno estable, declaró Bardella en italiano, prometiendo "restablecer la seguridad" y "defender las fronteras".

Bardella calificó a la Unión Europea de "máquina enloquecida que está marginando a nuestros agricultores, nuestras industrias y nuestras empresas".

También asistió Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por intentar dar un golpe de Estado. Acusó a los jueces de "acosar" a la derecha.

En un mensaje de video, Santiago Abascal, líder del partido español de extrema derecha Vox, prometió una "Europa de pueblos soberanos".

Al clausurar el acto, Salvini reiteró su postura antibélica, afirmando que "Italia no enviará a sus hijos a morir a Ucrania".

Salvini ha criticado en repetidas ocasiones el apoyo de Macron al posible envío de tropas a Ucrania como "garantías de seguridad" para Kiev frente a Rusia.

