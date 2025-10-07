Destacado cardenal del Vaticano dice que Israel está perpetrando una masacre en Gaza

Por Joshua McElwee

CIUDAD DEL VATICANO, 7 oct (Reuters) - El máximo diplomático del Vaticano criticó duramente la "masacre en curso" de Israel en Gaza en unos comentarios publicados el lunes, una de las condenas más enérgicas de la Iglesia Católica a la guerra de Israel contra el grupo militante Hamás.

En una entrevista relacionada con el segundo aniversario del ataque de Hamás contra comunidades israelíes el 7 de octubre de 2023, el cardenal Pietro Parolin también calificó esos ataques de "inhumanos e indefendibles" e instó a Hamás a liberar a los rehenes que quedan.

"Quien es atacado tiene derecho a defenderse, pero incluso la legítima defensa debe respetar el principio de proporcionalidad", dijo Parolin, secretario de Estado vaticano y uno de los principales adjuntos del papa León XIV.

"La guerra emprendida por el Ejército israelí para eliminar a los militantes de Hamás hace caso omiso del hecho de que se dirige contra una población en gran parte indefensa, ya llevada al límite, en una zona donde los edificios y las casas están reducidos a escombros", dijo.

"Está claro que la comunidad internacional es, por desgracia, impotente y que los países verdaderamente capaces de ejercer influencia no han actuado hasta ahora para detener la masacre en curso", dijo Parolin a los medios de comunicación del Vaticano.

RESPUESTA ISRAELÍ

La embajada de Israel ante la Santa Sede calificó la entrevista de Parolin de "seguramente bienintencionada", pero lamentó que "se centre en criticar a Israel mientras pasa por alto la continua negativa de Hamás a liberar a los rehenes o detener la violencia".

En una publicación en X el martes, la embajada dijo que era "problemático" usar la palabra "masacre" para describir tanto el ataque de Hamás como la respuesta de Israel al mismo, añadiendo que no podía haber "ninguna equivalencia moral" entre ambos bandos.

Preguntado por el comunicado israelí, León XIV respaldó a Parolin.

"Prefiero no hacer comentarios ahora.

El cardenal ha expresado muy bien cuál es la opinión de la Santa Sede", dijo a los periodistas en Castel Gandolfo, residencia papal a las afueras de Roma.

El Vaticano, que tiene embajadas en muchas capitales, suele utilizar un lenguaje cauteloso al abordar los conflictos, prefiriendo evitar la cobertura de la prensa y operar entre bastidores.

Pero León XIV, elegido en mayo tras la muerte del papa Francisco, ha intensificado las críticas a la campaña de Israel en Gaza.

Ha instado a Israel a dejar entrar más ayuda y planteó Gaza en una reunión con el presidente israelí, Isaac Herzog, en septiembre.

Parolin añadió: "No basta con decir que lo que está ocurriendo es inaceptable y luego seguir permitiendo que ocurra".

"Debemos preguntarnos seriamente sobre la legitimidad (...) de seguir suministrando armas que se están utilizando contra civiles". No nombró a ningún país.

Israel atacó Gaza tras el ataque dirigido por Hamás en 2023 en el que murieron unas 1200 personas y 251 fueron tomadas como rehenes, según los recuentos israelíes.

La campaña de Israel ha matado a más de 67.000 personas en Gaza, en su mayoría civiles, según las autoridades sanitarias de Gaza. (Reporte de Joshua McElwee; Editado en Español por Ricardo Figueroa)