destino de primer ministro italia pende de un hilo tras fracaso en su pedido de unidad

Por Angelo Amante y Crispian Balmer

ROMA, 20 jul (Reuters) - Mario Draghi exigió el miércoles la unidad de su amplia coalición como precio para seguir siendo primer ministro de Italia, pero su pedido pareció ampliar las grietas en el Gobierno, dejando su destino en el aire.

Draghi expuso una serie de problemas a los que se enfrenta el país, desde la guerra en Ucrania hasta la desigualdad social y el aumento de los precios y dijo que los partidos políticos debían apoyarle si va a seguir al frente del Ejecutivo hasta las elecciones previstas para el primer semestre de 2023.

"La única manera, si queremos seguir juntos, es reconstruir este pacto, con coraje, altruismo y credibilidad", dijo Draghi en un discurso sin concesiones ante la Cámara Alta, en el que añadió que muchos italianos querían que la coalición siguiera adelante.

El primer ministro convocó una votación de confianza para más tarde el miércoles que sellará el destino de su Gobierno. El resultado está previsto para las 1730 GMT.

La moción se limitó a decir que el Senado aprobaba su discurso. Sin embargo, los partidos de centro-derecha dijeron que no respaldarían esta redacción, y en su lugar propusieron una moción en la que se pide a Draghi que cree un nuevo Gobierno, sin el Movimiento 5 Estrellas, al que se ha culpado de desencadenar la crisis política.

Si Draghi pierde la votación, o decide que no hay suficiente apoyo a su coalición, dimitirá, abriendo el camino a unas elecciones anticipadas en septiembre u octubre

Draghi presentó su dimisión la semana pasada, después que el populista Movimiento 5 Estrellas (M5E) se negó a respaldar la múltiple coalición de Gobierno de Italia en una moción de confianza parlamentaria.

El presidente Sergio Mattarella rechazó la dimisión y le dijo que volviera a presentarse ante el Parlamento para reactivar el Gobierno hasta el final de la legislatura.

"El respaldo que he visto en este país (a la coalición) (...) no tiene precedentes y me ha convencido para volver a proponer un pacto de Gobierno y pedirles que lo voten. Ustedes decidirán", dijo Draghi en el Senado al final del debate del miércoles.

El expresidente del Banco Central Europeo cuenta con suficientes apoyos para seguir en el cargo sin el M5E, pero hasta ahora ha rechazado esa opción porque su mandato original era liderar una coalición de unidad nacional con partidos de todo el espectro político.

Complicando aún más los esfuerzos por superar las divisiones, el partido ultraderechista Liga y sus aliados de Fuerza Italia han dicho que no quieren seguir compartiendo el poder con el M5E.

Si Draghi decide que el Gobierno no puede continuar, es probable que el presidente convoque elecciones en septiembre u octubre. Italia no ha celebrado elecciones en otoño desde la Segunda Guerra Mundial, ya que se trata de un periodo normalmente reservado para elaborar los presupuestos generales del Estado. (Información de Angelo Amante; escrito por Keith Weir; editado en español por Darío Fernández, Benjamín Mejías Valencia y Javier Leira)