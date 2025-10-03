Destituido el embajador de Argelia en Líbano por tras tachar de "imbécil" y "vaquero" a Trump

MADRID, 3 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Argelia ha destituido a su embajador en Líbano, Kamel Buchama, días después de que haya tildado de "imbécil" al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y asegurado que debería estar internado en un "centro psiquiátrico" en lugar de encabezar la primera potencia mundial durante un evento en la capital libanesa, Beirut.

Fuentes gubernamentales citadas por el portal de noticias Tout sur l'Algérie (TSA) han justificado el despido de su representante porque manifestó "una opinión personal que no puede ser una posición oficial" y "se salió del marco diplomático alejándose de los valores de la diplomacia argelina".

La polémica surgió el pasado 27 de septiembre cuando Buchama afirmó en un acto público que "el gran líder que apareció recientemente, el vaquero, (Donald) Trump, el imbécil, tiene que permanecer en un centro psiquiátrico, en lugar de gobernar el país más poderoso del mundo".

Buchama fue nombrado embajador en Beirut en febrero de 2025, y representante en Chipre con residencia en la capital libanesa poco después, en mayo de este año. Anteriormente estuvo destinado en Siria, país que abandonó tras la caída del régimen del expresidente Bashar al Assad en diciembre de 2024. Ha ejercido como ministro de Juventud y Deportes entre 1984 y 1988 durante la presidencia de Chadli Benyedid (1979-1992).