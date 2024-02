El diplomático guatemalteco encargado de las discusiones en la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre una reforma clave de la institución ha sido destituido "con efectos inmediatos", según declaró él mismo este miércoles a la AFP.

Marco Molina dirigía hasta ahora los debates en la OMC sobre la reforma del sistema de solución de diferencias comerciales.

El objetivo de las discusiones era volver a poner en marcha el sistema de solución de diferencias del organismo, cuya instancia de apelación está paralizada desde 2019 debido a que Estados Unidos bloquea la renovación de sus jueces.

Su destitución por parte de Guatemala se produce a menos de una semana de la apertura en Abu Dhabi de la XIII Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio, que suele celebrarse cada dos años para que los ministros hagan balance de las discusiones en curso y, posiblemente, concluyan acuerdos.

"Puedo confirmar que ayer el embajador me notificó mi destitución con efectos inmediatos. No regreso a Guatemala. No me dieron razón alguna que justifique la destitución", dijo Molina en un correo electrónico enviado a la AFP.

"La decisión fue sorpresiva para mí y para los miembros de la OMC", añadió.

"En cuanto a las repercusiones en las negociaciones sobre solución de diferencias, corresponde a los miembros realizar esa evaluación y tomar las decisiones que consideren pertinentes", indicó.

La OMC no ha reaccionado a la destitución, pero la reforma de la organización figura en el orden del día de la reunión ministerial de la próxima semana.

No se espera ningún acuerdo al respecto. Sin embargo, diplomáticos de varias regiones han elogiado la labor de Molina en los últimos meses, que consideran ha permitido avances.

