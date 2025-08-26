Destituyen e inhabilitan a alcalde ruso de ciudad colombiana

Así lo determinó la Procuraduría que, en un fallo de primera instancia, sancionó con destitución e inhabilidad por 14 años a Krasnov por romper el régimen de inhabilidades que afecta a los alcaldes y gobernadores.

La normatividad colombiana establece que no podrán ser candidatos a gobernantes regionales aquellas personas que hayan tenido contratos con el Estado, que hayan sido empleados estatales o ejercido como autoridades en los 12 meses que anteceden a la elección.

El Ministerio Público estableció que Krasnov tuvo un contrato como docente de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, cuya sede principal es Tunja, capital de Boyacá (centro), justo en el periodo de inhabilidad.

Para el órgano de control disciplinario, la falta cometida por el alcalde ruso fue "gravísima, a título de dolo", pero señaló que puede apelar ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores de Elección Popular.

Krasnov es un profesor de economía que trabajaba para una universidad pública de Tunja y que decidió lanzarse a la política cansado de la desidia de los mandatarios locales y ganó con la promesa de mejorar las finanzas de esa pequeña y apacible capital de vocación agrícola. (ANSA).