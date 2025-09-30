Destroza a la debutante Nueva Caledonia y Colombia vence a Arabia Saudita en el Mundial Sub-20

Estados Unidos destrozó el lunes a la debutante Nueva Caledonia por 9-1 en su estreno en el Mundial Sub-20, la quinta mayor goleada en la historia del torneo, mientras que Colombia le ganó a Arabia Saudita por la mínima.

La gente no se había terminado de sentar en el Estadio El Teniente en Rancagua (a unos 100 km de Santiago) cuando la selección norteamericana empezó a demostrar la diferencia de poderes con Nueva Caledonia, por el Grupo E.

El mediocampista Benjamin Cremaschi anotó un triplete, con tantos en el 2, 4 y el 37. Aportaron a la cuenta Nikolas Tsakiris en el 7, Frankie Westfield en el 28, y Nolan Norris con un doblete en el 35 y el 44.

En el segundo tiempo, ampliaron la ventaja Taha Habroune en el 68 y Cole Campbell en el 74.

Pese a la goleada, el portero caledonio Noa Muller saltó por los aires una y otra vez para salvar a su país de los embistes estadounidenses.

En el minuto 70, el portero estadounidense erró groseramente al ceder la pelota a Wapae Simane, y le regaló el gol del honor a Nueva Caledonia, el primero de este país en una cita mundialista en cualquier categoría.

Por el Grupo F, en el Estadio Fiscal de Talca, a unos 250 km al sur de Santiago, Colombia venció 1-0 a Arabia Saudita. El tanto cafetero fue de Óscar Perea en el 64, que aprovechó la endeble defensa del conjunto asiático.

Victorias ajustadas

Más temprano, Francia y Noruega arrancaron su viaje mundialista con victorias ante Sudáfrica y Nigeria, por el Grupo E y F.

Les Bleus vencieron 2-1 gracias a un tanto de Anthony Bermont en el minuto 25, y una gran jugada de Lucas Michal, que regateó en el área a varios jugadores y batió al portero en el 80.

Sudáfrica había descontado previamente luego de que el técnico de Sudáfrica solicitara la revisión de un posible penal. El árbitro sancionó la pena máxima, que convirtió el delantero Jody Ah Shene en el 33.

Este Mundial Sub-20 es el primer torneo masculino de la FIFA que usa el sistema de revisión de video (FVS, por sus siglas en inglés), que se popularizó como "tarjeta verde". Esto permite a los técnicos solicitar al juez la revisión de una jugada discutida hasta dos veces por partido.

Previamente se había probado en la Copa Juvenil FIFA 2024 y en el Mundial Sub-20 femenino 2024, en Colombia.

Noruega ganó ante Nigeria por un ajustado 1-0, con un tanto de penal del defensor Rasmus Holten.

Resultados del domingo del Mundial Sub-20 de Chile:

-Grupo E:

Francia-Sudáfrica 2-1

Nueva Caledonia-Estados Unidos 1-9

-Grupo F:

Noruega-Nigeria 1-0

Colombia-Arabia Saudita 1-0

--Posiciones:

Grupo E

- Pts J G E P GF GC

1. Estados Unidos 3 1 1 0 0 9 1

2. Francia 3 1 1 0 0 2 1

3. Sudáfrica 0 1 0 0 1 1 2

Nueva Caledonia 0 1 0 0 1 1 9

Grupo F

Pts J G E P GF GC

1. Noruega 3 1 1 0 0 1 0

2. Colombia 3 1 0 0 0 1 0

3. Arabia Saudita 0 1 0 0 1 0 1

4. Nigeria 0 1 0 0 1 0 1

axl/ag