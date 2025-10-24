Destructor de EEUU visitará Trinidad y Tobago para ejercicios frente a Venezuela
El buque destructor de Estados Unidos USS Gravely (DDG-107) visitará Trinidad y Tobago del 26 al 30
El buque destructor de Estados Unidos USS Gravely (DDG-107) visitará Trinidad y Tobago del 26 al 30 de octubre, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores trinitense el jueves.
El buque "visitará Trinidad y Tobago del 26 al 30 de octubre, atracando en Puerto España, mientras que la 22ª Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina de EE. UU. llevará a cabo entrenamientos conjuntos con la Fuerza de Defensa de Trinidad y Tobago (TTDF) durante el mismo", indicó el ministerio.
El anuncio se produce en medio de un despliegue militar de Estados Unidos desde agosto frente a las costas de Venezuela. Caracas tacha las maniobras antinarcóticos anunciadas por Washington como un asedio que busca derrocar al presidente Nicolás Maduro.
