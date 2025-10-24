LA NACION

Destructor de EEUU visitará Trinidad y Tobago para ejercicios frente a Venezuela

El buque destructor de Estados Unidos USS Gravely (DDG-107) visitará Trinidad y Tobago del 26 al 30

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Destructor de EEUU visitará Trinidad y Tobago para ejercicios frente a Venezuela
Destructor de EEUU visitará Trinidad y Tobago para ejercicios frente a Venezuela

El buque destructor de Estados Unidos USS Gravely (DDG-107) visitará Trinidad y Tobago del 26 al 30 de octubre, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores trinitense el jueves.

El buque "visitará Trinidad y Tobago del 26 al 30 de octubre, atracando en Puerto España, mientras que la 22ª Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina de EE. UU. llevará a cabo entrenamientos conjuntos con la Fuerza de Defensa de Trinidad y Tobago (TTDF) durante el mismo", indicó el ministerio.

El anuncio se produce en medio de un despliegue militar de Estados Unidos desde agosto frente a las costas de Venezuela. Caracas tacha las maniobras antinarcóticos anunciadas por Washington como un asedio que busca derrocar al presidente Nicolás Maduro.

mbj/jt/dga

LA NACION
Más leídas
  1. Cuál es la tasa de interés banco por banco de este jueves 23 de octubre
    1

    Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este jueves 23 de octubre

  2. Qué se vota en Santa Fe este domingo
    2

    Qué se vota en Santa Fe este domingo 26 de octubre

  3. El ascenso de Gustavo Scaglione, el empresario que se quedó con el canal líder de la TV
    3

    Venta de Telefe: quién es Gustavo Scaglione, el nuevo dueño del canal líder de la TV

  4. La chilena del exdelantero de River que se luce en Racing de Estrasburgo y la Conference League
    4

    Joaquín Panichelli convirtió un gol de chilena para el empate de Racing de Estrasburgo en la Conference League

Cargando banners ...