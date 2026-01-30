Destructor de la Marina de EE. UU. atraca en puerto israelí de Eilat, informan medios israelíes

JERUSALÉN, 30 ene (Reuters) - Un destructor de la Marina de Estados Unidos atracó en el puerto israelí de Eilat, informó el viernes el sitio web de noticias israelí Ynet, citando fuentes militares, en un momento en que se intensifican las tensiones entre Washington e Irán

Ynet afirmó que la llegada del destructor al puerto meridional del golfo de Aqaba, cerca de las fronteras de Israel con Egipto y Jordania, estaba prevista y formaba parte de la cooperación en curso entre los ejércitos estadounidense e israelí

El Ejército israelí no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios de Reuters

El despliegue se produce mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, señalaba su disposición a dialogar con Irán, a pesar de que Washington había enviado activos militares adicionales a Oriente Medio

Un funcionario de Defensa estadounidense dijo a Reuters que el Ejército no podía discutir los detalles operativos por razones de seguridad, y añadió que la seguridad del personal militar era la máxima prioridad

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, afirmó que el Ejército estadounidense estaba preparado para llevar a cabo cualquier curso de acción que decidiera el presidente

Trump ha advertido a Irán que debe volver a las negociaciones sobre su programa nuclear o enfrentarse a medidas mucho más duras por parte de Washington, mientras que Teherán ha amenazado con tomar represalias contra Estados Unidos, Israel y sus aliados en caso de ataque

Trump también ha dicho que Estados Unidos tiene una "armada" dirigiéndose hacia Irán, aunque ha manifestado su esperanza de que no sea necesaria

El jefe del Estado Mayor de Israel afirmó la semana pasada que el Ejército estaba preparado para una serie de escenarios y que mejoraba continuamente sus capacidades

El comandante del Mando Central de Estados Unidos, el almirante Brad Cooper, visitó Israel la semana pasada en un viaje que, según el Ejército israelí, tenía como objetivo profundizar los lazos estratégicos y reforzar la cooperación en materia de defensa entre los dos aliados. (Reporte de Jana Choukeir en Dubái, Rami Ayyub y Pesha Magid en Jerusalén; edición de Alison Williams y Gareth Jones. Editado en Español por Ricardo Figueroa)