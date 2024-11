Destructor sigiloso será hogar de 1ra arma hipersónica en buque de guerra de EEUU

La Marina de Estados Unidos está transformando un costoso error en un arma potente con la primera arma hipersónica a bordo de un buque, que se está instalando en el primero de sus tres destructores sigilosos.

El USS Zumwalt se encuentra en un astillero de Mississippi donde los trabajadores han instalado tubos de misiles que reemplazan las torretas gemelas de un sistema de armas que nunca se activó porque era demasiado caro. Una vez que el sistema esté completo, el Zumwalt proporcionará una plataforma para realizar ataques rápidos y precisos desde mayores distancias, aumentando la utilidad del buque de guerra.

“Fue un error costoso, pero la Marina podría sacar victoria de las fauces de la derrota aquí, y obtener algo de utilidad de ellos convirtiéndolos en una plataforma hipersónica”, subrayó Bryan Clark, analista de defensa en el Hudson Institute.

Estados Unidos ha tenido varios tipos de armas hipersónicas en desarrollo durante las últimas dos décadas, pero las pruebas recientes realizadas tanto por Rusia como por China han aumentado la presión sobre el ejército estadounidense para acelerar su producción.

Las armas hipersónicas viajan más allá de Mach 5, cinco veces la velocidad del sonido, con una maniobrabilidad añadida que las hace más difíciles de derribar.

El año pasado, The Washington Post reportó que entre los documentos filtrados por el exmiembro de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts, Jack Teixeira, había un informe del departamento de defensa que confirmaba que China había probado recientemente un arma hipersónica de alcance intermedio llamada DF-27. Aunque el Pentágono había reconocido previamente el desarrollo del arma, no había reconocido su prueba.

Uno de los programas de Estados Unidos en desarrollo y planeado para el Zumwalt es el “Ataque Convencional Inmediato”. Se lanzará como un misil balístico y luego liberará un vehículo de planeo hipersónico que viajará a velocidades siete u ocho veces más rápidas que la velocidad del sonido antes de alcanzar el objetivo. El sistema de armas está siendo desarrollado conjuntamente por la Marina y el Ejército. Cada uno de los destructores de la clase Zumwalt estaría equipado con cuatro tubos de misiles, cada uno con tres de los misiles para un total de 12 armas hipersónicas por barco.

Al elegir el Zumwalt, la Marina intenta agregar a la utilidad de un buque de guerra de 7.500 millones de dólares que es considerado por los críticos como un error costoso a pesar de servir como plataforma de prueba para múltiples innovaciones.

El Zumwalt fue concebido para proporcionar capacidad de ataque terrestre con un Sistema de Armas Avanzado con proyectiles asistidos por cohetes para abrir camino a los Marines para desembarcar en la costa. Pero el sistema que presentaba cañones de 155 mm ocultos en torretas sigilosas fue cancelado porque cada uno de los proyectiles asistidos por cohetes costaba entre 800.000 y 1 millón de dólares.

A pesar de la mancha en su reputación, los tres destructores de la clase Zumwalt siguen siendo el buque de guerra de superficie más avanzado de la Marina en términos de nuevas tecnologías. Esas innovaciones incluyen propulsión eléctrica, una forma angular para minimizar la firma de radar, un casco rompeolas no convencional, control automático de fuego y daños y una casa de cubierta compuesta que oculta el radar y otros sensores.

El Zumwalt llegó al astillero de Huntington Ingalls Industries en Pascagoula, Mississippi, en agosto de 2023 y fue sacado del agua para el complejo trabajo de integrar el nuevo sistema de armas. Se espera que sea desembarcado esta semana en preparación para la próxima ronda de pruebas y su regreso a la flota, dijo la portavoz del astillero, Kimberly Aguillard.

Un arma hipersónica de Estados Unidos fue probada con éxito durante el verano y el desarrollo de los misiles continúa. La Marina quiere comenzar a probar el sistema a bordo del Zumwalt en 2027 o 2028, según la Marina.

El sistema de armas de Estados Unidos vendrá con un alto precio. Costaría casi 18.000 millones de dólares comprar 300 de las armas y mantenerlas durante 20 años, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Los críticos dicen que hay muy poco beneficio por el dinero invertido.

“Este misil en particular cuesta más que una docena de tanques. Todo lo que obtienes es una explosión no nuclear precisa, en algún lugar muy lejano. ¿Realmente vale la pena el dinero? La respuesta es que la mayoría de las veces el misil cuesta mucho más que cualquier objetivo que puedas destruir con él”, detalló Loren Thompson, un analista militar de larga trayectoria en Washington, D.C.

Pero proporcionan la capacidad para que los buques de la Marina ataquen a un enemigo desde una distancia de miles de kilómetros, fuera del alcance de la mayoría de las armas enemigas, y no hay una defensa efectiva contra ellas, dijo el almirante retirado de la Marina Ray Spicer, CEO del Instituto Naval de Estados Unidos, un grupo de reflexión, y ex comandante de una fuerza de ataque de portaaviones.

Los misiles convencionales que cuestan menos no son mucho de una ganga si no pueden alcanzar sus objetivos, dijo Spicer, agregando que el ejército de Estados Unidos realmente no tiene otra opción más que perseguirlos.

“El adversario los tiene. Nunca queremos ser superados”, añadió.

Estados Unidos está acelerando el desarrollo porque los hipersónicos han sido identificados como vitales para la seguridad nacional de Estados Unidos con “capacidades supervivientes y letales”, dijo James Weber, director principal de hipersónicos en la Oficina del Secretario Asistente de Defensa para Tecnologías Críticas.

“Desplegar nuevas capacidades basadas en tecnologías hipersónicas es una prioridad para el departamento de defensa para sostener y fortalecer nuestra disuasión integrada, y para construir ventajas duraderas”, dijo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

AP