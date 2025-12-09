Desviados dos vuelos en el aeropuerto de Bilbao por el fuerte viento

LA NACION

BILBAO, 9 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El fuerte viento reinante en Euskadi ha obligado a desviar, a otros aeródromos, dos vuelos que tenían previsto tomar tierra este martes en el aeropuerto de Bilbao.

Según ha informado Aena a Europa Press, a las 11.00 horas, un avión procedente de Estambul ha sido desviado hasta Madrid. Tampoco el vuelo de Ámsterdam, que debía aterrizar a las 11.20 horas en Loiu, ha podido tomar tierra, por lo que ha sido redirigido a Biarritz.

Según la Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, el aviso amarillo por la intensidad del viento, establecido a las tres de la madrugada de este martes, permanecerá activo hasta las tres de la tarde.

Se espera que las rachas de viento del sur-suroeste puedan superar los 100 km/h en zonas expuestas, especialmente en áreas de montaña del oeste. En zonas no expuestas, podrían rondar los 80 km/h, sobre todo en el oeste. En Gipuzkoa, las rachas podrían superar los 80 km/h en áreas expuestas y en zonas no expuestas del extremo este podrían rondar 60-70 km/h.

Europa Press
