Detectan dos nuevos casos de gusano barrenador en centro y norte de México

CIUDAD DE MÉXICO, 2 ene (Reuters) - Dos nuevos casos de animales infectados por la plaga del gusano barrenador fueron detectados en México esta semana, uno en una cabra en el centro del país, en un estado adyacente a la capital, y otro en un becerro en una región norteña, fronteriza con Estados Unidos, informaron autoridades sanitarias locales.

Estados Unidos cerró en mayo su frontera sur al ingreso de ganado tras la aparición en territorio mexicano de los primeros casos del gusano barrenador, una plaga presente también en Centroamérica y que ha tensado la relación entre los dos países.

El caso registrado en una cabra fue detectado en el municipio Tlatlaya, en el central Estado de México, y fue atendido de manera inmediata, informó la Secretaría de Agricultura en un comunicado difundido el jueves por la noche.

"El animal presentaba una herida sin atención médica adecuada, que fue el punto de infestación de la larva", dijo, y explicó que se dio tratamiento preventivo a otros 20 animales que se encontraban en el mismo rancho.

El caso en el becerro fue descubierto en el municipio Llera, en Tamaulipas, estado limítrofe con el Golfo de México y con Estados Unidos, dijo la Secretaría el miércoles.

El país latinoamericano ha estado trabajando para contener el brote, que ha sacudido a las industrias ganadera y de carne de vacuno tanto de Estados Unidos como de México. (Reporte de Raúl Cortés Fernández y Ana Isabel Martínez)