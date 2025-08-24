Detectan primer trío de agujeros negros

La presencia del tercero, que permanece oculta por ahora, se dedujo a partir de ondas gravitacionales detectadas en 2019 por el detector estadounidense LIGO y producidas por la fusión de los otros dos agujeros negros, ahora reanalizadas en el estudio dirigido por la Academia China de Ciencias y publicado en The Astrophysical Journal Letters.

En 2019 se detectaron ondas gravitacionales, es decir, distorsiones del espacio-tiempo provocadas por violentos eventos cósmicos, provocados por la fusión de dos agujeros negros con masas de 23 y 2,6 masas solares respectivamente.

Esta significativa diferencia en las masas de los dos objetos sorprendió a los astrónomos, pero los investigadores dirigidos por Shu-Cheng Yang argumentan ahora que este desequilibrio puede explicarse por la presencia de un tercer agujero negro supermasivo, de al menos 100.000 masas solares, que habría proporcionado el empuje gravitacional necesario para la colisión de los otros dos.

Los autores del estudio realizaron simulaciones con los datos disponibles, identificando la señal característica que confirmaría la presencia del tercer agujero negro. Al reexaminar los datos obtenidos del observatorio LIGO, descubrieron que dicha señal sí está presente.

“Este es el primer descubrimiento internacional de evidencia clara de la presencia de un tercer objeto en una fusión de agujeros negros”, afirma Wen-Biao Han, uno de los autores del estudio.

El sistema triple se ha transformado en un sistema binario más clásico y, según los investigadores, el nuevo agujero negro formado tras la fusión probablemente continuará orbitando a su colosal compañero durante miles de millones de años antes de ser absorbido finalmente. (ANSA).